Поліція встановлює деталі інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.

Що відомо про запуск дрона у Варшаві?

Туск написав на платформі X, що дрон діяв у районі вулиці Паркової та палацу Бельведер. Затриманих одразу передали правоохоронцям. Інформацію підтвердила й представниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

Речник командувача СДОП полковника Богуслава Пьорковського в ефірі Polsat News уточнив, що загрози для об’єктів не було.

Наші офіцери помітили дрон і повідомили командира. Був направлений патруль, який затримав операторів дрона на гарячому,

– сказав полковник.

Він додав, що прокуратура проводитиме розслідування цієї справи та надасть додаткову інформацію. Затримані особи є громадянами Білорусі.

"Не шукайте ворога на Заході. Європейські союзники не підвелися в момент випробування. Схід і всі, хто намагається розбити євроатлантичну єдність, – це загроза", – заявив раніше Туск.

