Поліція встановлює деталі інциденту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.
Що відомо про запуск дрона у Варшаві?
Туск написав на платформі X, що дрон діяв у районі вулиці Паркової та палацу Бельведер. Затриманих одразу передали правоохоронцям. Інформацію підтвердила й представниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.
Речник командувача СДОП полковника Богуслава Пьорковського в ефірі Polsat News уточнив, що загрози для об’єктів не було.
Наші офіцери помітили дрон і повідомили командира. Був направлений патруль, який затримав операторів дрона на гарячому,
– сказав полковник.
Він додав, що прокуратура проводитиме розслідування цієї справи та надасть додаткову інформацію. Затримані особи є громадянами Білорусі.
"Не шукайте ворога на Заході. Європейські союзники не підвелися в момент випробування. Схід і всі, хто намагається розбити євроатлантичну єдність, – це загроза", – заявив раніше Туск.
Раніше російські дрони атакували Польщу
О 00:43 10 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російських "Шахедів" у напрямку Польщі з Волині.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країну атакували саме російські дрони.
Туск розповів, що уночі відбулося щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі. За словами Туска, останній із них був збитий близько 06:45 ранку.