Володимир Путін, ймовірно, хоче зустрітися з президентом Зеленським. У Білому домі переконані, що переговори лвдерів відбудуться.

Про це пише 24 Канал з посиланням на прессекретарку Дональда Трампа Керолайн Левітт.

Що в Білому домі кажуть про зустріч Зеленського та Путіна?

За словами представників Білого дому, Володимир Путін готовий особисто зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити важливі питання щодо війни в Україні. Американські партнери впевнені, що російський диктатор готовий до цієї зустрічі.

Керолайн Левітт також зазначила, що підготовка зустрічі президентів "триває повним ходом".

Відомо, що у понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп телефонував Володимиру Путіну та наполягав на його зустрічі з Зеленським. Лідери держав мають обговорити територіальні вимоги. При цьому Трамп просив Путіна "бути реалістом".

Зазначимо! Поки що невідомо, коли та де може відбутися зустріч Зеленського та Путіна. Однак ЗМІ припускають, що цим місцем може бути Угорщина.

США починають підготовку до зустрічі президентів України та Росії. До цього залучені віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віктофф.

Принагідно Керолайн Левітт нагадала, що Росія за президентства Джорджа Буша напала на Грузію, за Обами – забрала Крим, а під час правління Байдена – вторглася в Україну. Однак за Трампа війна має закінчитися.

Що кажуть в Росії про можливу зустріч Путіна та Зеленського?

Російська сторона зазначила, що переговори щодо України пройдуть. Але Путін наполягає на підготовці зустрічі президентів "крок за кроком". На саміті мова може йти про чутливі питання, такі як розподіл території. Раніше Володимир Зеленський говорив, що готовий обговорювати тему завершення війни з російським диктатором.

Володимир Путін хотів би зустрітися з Володимиром Зеленським спершу сам-на-сам. Він запропонував провести переговори в Москві. Таку ідею президент України одразу відкинув, але заявив, що зустріч обов'язково відбудеться в іншому місці.