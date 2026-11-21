Меланія Трамп розповіла про свої головні очікування та побажання до зимових свят. Вона висловила сподівання на досягнення чергового припинення вогню в Україні до настання Різдва.

За повідомленням телеканалу Fox News, відповідна заява пролунала під час спеціальної святкової програми All-American Christmas Tree Lighting.

Що саме сказала Меланія Трамп щодо можливого припинення вогню в Україні?

На запитання про те, чого вона бажає на свята, Меланія Трамп наголосила на важливості глобального спокою. "Мир у всьому світі, звісно. Але перш за все, я дійсно хотіла б бачити більше припинення вогню", – зазначила вона.

Також пролунали очікування щодо можливих зрушень безпосередньо у зоні бойових дій. "Можливо, у нас буде ще одне перемир'я до Різдва", – додала Меланія Трамп.

Вона уточнила, що за погодженням України та Росії такий варіант дійсно можливий. Перша леді США вже веде відповідні консультації.

Меланія Трамп висловилася про можливе перемир'я в Україні: дивіться відео

До слова, раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна готує нові гуманітарні місії на тимчасово окуповану частину Херсонщини для евакуації цивільних.

Зазначимо, що гуманітарну місію в Олешках вдалося провести, зокрема, завдяки посередництву Меланії Трамп. На період проведення операції в регіоні встановили режим тиші.

Наприкінці жовтня відбулася евакуація місцевих жителів. Після успішного проведення гуманітарної місії українська команда на чолі з омбудсманом Дмитром Лубінцем вирушила до Вашингтона, де провела переговори безпосередньо з першою леді США, а також передала їй Орден княгині Ольги.