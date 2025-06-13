Біля штаб-квартири міністерства оборони в Тель-Авіві сталася пожежа, – ЗМІ

Після ізраїльських ударів по Ірану Тегеран увечері 13 червня атакував Тель-Авів. ЗМІ пишуть, що є пожежа біля будівлі міноборони Держави Ізраїль у Тель-Авіві.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про пожежу біля будівлі міноборони в Тель-Авіві

Про те, що горить біля штабу міністерства оборони, повідомив ізраїльський 13 канал.

Іранці вдарили по урядовому комплексу Ізраїлю в Кір'ї. Там є захищений командний центр ЦАХАЛ. Імовірно, все політичне та військове керівництво Ізраїлю могло бути в бункері саме там.

Удари відбуваються по всьому Ізраїлю. Іранці святкують "відплату" та погрожують, мовляв, в усьому Ізраїлі не знайдеться безпечного місця.