Та чи справді підіймали повітряне судно, чи був на його борту високопосадовець і що взагалі відомо про ізраїльський літак Судного дня, пише 24 Канал.

Який літак підіймали в Ізраїлі та чи був на його борту Нетаньягу

Увечері 13 квітня у The Times of Israel написали, що ізраїльський офіційний державний літак Wing of Zion здійснив політ з авіабази "Неватім" на півдні Ізраїлю. Про це свідчать дані сайтів відстеження польотів.

Офіційний державний літак Wing of Zion в аеропорту імені Бен-Гуріона 20 жовтня 2020 року / Olivier Fitoussi / Flash90

Журналісти зауважили, що цей літак побудований для прем'єра Беньяміна Нетаньягу. Він "збирав пил" після того, як був переданий ізраїльським ВПС кілька років тому.

Він (цей літак – 24 Канал) ніколи не використовувався офіційно,

– зазначила ізраїльська газета.

Також журналісти зауважили, що цей крок зроблено на тлі підвищеної тривоги в Ізраїлі щодо нападу Ірану на країну.

Напередодні масованої атаки представники оборонного відомства оцінили, що Іран, імовірно, намагатиметься націлитися на військову інфраструктуру, а не цивільні об'єкти.

Утім, чи був усе ж таки на борту Нетаньягу, достеменно невідомо. Офіційної інформації про це немає. Як і підтверджень того, що саме Wing of Zion – літак Судного дня.

Зауважимо, що близько півночі 14 квітня на офіційній сторінці прем'єра Ізраїлю в соцмережі Х, раніше відомій як твітер, оприлюднили фото й зазначили, що Нетаньягу "зараз скликає військовий кабінет у Кір'ї в Тель-Авіві". Це публічне підтвердження суперечить чуткам про те, що посадовець нібито "покинув країну".

Нетаньягу скликав військовий кабінет:

Що відомо про літак Судного дня

Інформації про ізраїльський літак Судного дня зовсім мало. Деякі ЗМІ пишуть, що йдеться про спеціально обладнаний літак, який ніколи раніше не використовувався. Зазначають, що його нібито підіймали в небо, начебто натякаючи на потенційне розміщення ядерної зброї.

У Republic World зазначили: розслідування щодо існування літака Судного дня не дали жодних істотних доказів. Ізраїльські органи оборони та авіації взагалі відкинули ці заяви як "безпідставні припущення". Також у ЗМІ з посиланням на міністерство писали, що "жоден такий літак не використовувався для цілей евакуації".

Зауважимо, що літаки Судного дня мають США. Ідеться про Boeing E-4. Відомо, що це повітряний командний пункт, призначений для управління збройними силами в разі ядерної війни.

Такий літак витримує удари ядерного вибуху завдяки посиленій конструкції. Він оснащений захистом від електромагнітного імпульсу, що захищає судно від дії радіоактивного випромінювання.

Також цей вид літаків обладнаний сучасними засобами зв'язку, що дають змогу тримати контакт із різними частинами світу. Окрім того, він оснащений системами керування зброєю, завдяки яким може контролювати повітряні та наземні сили.

Зауважимо, що літак Судного дня також мають російські загарбники. Ідеться про Іл-80. До речі, пропагандисти у 2022 році розганяли, що судно візьме участь у параді 9 травня. Щоправда, у той день авіаційного параду не було взагалі.

Зверніть увагу! Уночі в ЦАХАЛ підтвердили, що Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, загалом понад 200 різних снарядів. Більшість ракет перехопила ППО ще за межами повітряного простору Ізраїлю. Окрім того, винищувачі збили десятки крилатих ракет і десятки безпілотників.