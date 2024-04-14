Но действительно ли поднимали воздушное судно, был ли на его борту чиновник и что вообще известно об израильском самолете "Судного дня", пишет 24 Канал.
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Какой самолет поднимали в Израиле и был ли на борту Нетаньяху
Вечером 13 апреля в The Times of Israel написали, что израильский официальный государственный самолет Wing of Zion совершил полет с авиабазы Неватим на юге Израиля. Об этом свидетельствуют данные сайтов отслеживания полетов.
Официальный государственный самолет Wing of Zion в аэропорту Бен-Гурион 20 октября 2020 /Olivier Fitoussi / Flash90
Журналисты отметили, что этот самолет построен для премьера Беньямина Нетаньяху. Он "собирал пыль" после того, как был передан израильским ВВС несколько лет назад.
Он (этот самолет – 24 Канал) никогда не использовался официально,
– отметила израильская газета.
Также журналисты отметили, что этот шаг сделан на фоне повышенной тревоги в Израиле относительно нападения Ирана на страну.
Накануне массированной атаки представители оборонного ведомства оценили, что Иран, вероятно, будет пытаться нацелиться на военную инфраструктуру, а не гражданские объекты.
Впрочем, был ли все же на борту Нетаньяху, доподлинно неизвестно. Официальной информации об этом нет. Как и подтверждений того, что именно Wing of Zion является самолетом "Судного дня".
Заметим, что около полуночи 14 апреля на официальной странице премьера Израиля в соцсети Х, ранее известной как твитер, обнародовали фото и отметили, что Нетаньяху "сейчас созывает военный кабинет в Кирьи в Тель-Авиве". Это публичное подтверждение противоречит слухам о том, что чиновник якобы "покинул страну".
Нетаньяху созвал военный кабинет:
Что известно о самолете "Судного дня"
- Информации об израильском самолете "Судного дня" совсем мало. Некоторые СМИ пишут, что речь идет о специально оборудованном самолете, который никогда ранее не использовался. Отмечают, что его якобы поднимали в небо, вроде бы намекая "на потенциальное размещение ядерного оружия".
- В Republic World отметили, расследование о существовании самолета "Судного дня" не дали никаких существенных доказательств. Израильские органы обороны и авиации вообще отвергли эти заявления как "безосновательные предположения". Также в СМИ со ссылкой на министерство писали, что "ни один такой самолет не использовался для целей эвакуации".
- Заметим, что самолеты "Судного дня" имеют США. Речь идет о Boeing E-4. Известно, что это воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в случае ядерной войны.
- Такой самолет выдерживает удары ядерного взрыва благодаря усиленной конструкции. Он оснащен защитой от электромагнитного импульса, что защищает судно от действия радиоактивного излучения.
- Также этот вид самолетов оборудован современными средствами связи, позволяющие держать контакт с различными частями мира. Оснащен системами управления оружием, благодаря которым может контролировать воздушные и наземные силы.
- Заметим, что самолет "Судного дня" также имеют российские захватчики. Речь идет об Ил-80. Кстати, пропагандисты в 2022 году разгоняли, что судно примет участие в параде 9 мая. Правда, в тот день авиационного парада не было вообще.