Ізраїль володіє цікавою розвідкою щодо місць зберігання 60% іранського урану, – Нетаньягу

Біньямін Нетаньягу прокоментував американський удар по ядерному об'єкту в Ірані. За його словами, більшість урану перемістили ще до атаки США.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що Нетаньягу заявив про ізраїльські інформацію про уран в Ірані

Високопоставлене джерело повідомило Reuters, що більшість високо збагаченого урану з ядерного об’єкта у Фордо було переміщено ще до того, як США завдали по ньому удару 22 червня.

Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль володіє "цікавою розвідкою" щодо місця зберігання 60% збагаченого урану Ірану. Він відповів на питання з цього приводу:

Ми дуже уважно стежимо за цим. Я можу сказати, що це важливий компонент ядерної програми. Це не єдиний компонент. Це недостатній компонент. Але це важливий компонент, і в нас є цікава розвідка щодо цього, яку, сподіваюся, ви зрозумієте, я не можу з вами поділитися,

– сказав Нетаньягу.

Для створення ядерної зброї уран має бути збагачений до рівня 90%. Водночас за даними МАГАТЕ, Іран має близько 400 кг урану, збагаченого до 60%.