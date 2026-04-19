У Болгарії стартували дострокові парламентські вибори
- У Болгарії почалися дострокові парламентські вибори, в яких можуть взяти участь близько 6,5 мільйона громадян.
- Очікується, що партія "Прогресивна Болгарія" під керівництвом Румена Радева може отримати близько 35% голосів, але цього недостатньо для більшості в парламенті.
Зранку в неділю, 19 квітня, у Болгарії стартувало голосування за обрання нового парламенту – це вже восьмі вибори за останні п'ять років.
Про це повідомляє Reuters.
Як проходять вибори в Болгарії?
Голосування проходитиме з 07:00 до 20:00 за місцевим часом. Загалом право участі у виборах мають близько 6,5 мільйона громадян.
Екзитполи очікуються одразу після завершення голосування, а попередні результати можуть з'явитися в неділю ввечері або вже в понеділок.
Попереднім фаворитом перегонів є проросійський колишній президент Румен Радев, який обіцяє покласти край періоду слабких і короткотривалих урядів та подолати корупцію.
Довідка. Румен Радев активно використовує свій імідж антикорупційного лідера після протестів, що призвели до падіння уряду. Водночас, за оцінками аналітиків, навіть у разі перемоги йому доведеться формувати коаліцію, що обмежить можливості діяти як повноцінний союзник Москви у ЄС.
Опитування напередодні голосування показували, що його партія "Прогресивна Болгарія" може отримати близько 35% голосів, що стало б одним із найкращих результатів для однієї політичної сили за останні роки, хоча й недостатнім для більшості в парламенті.
Явка, за прогнозами соціологів із агентства Alpha Research, може сягнути близько 60%, що майже вдвічі більше, ніж на виборах у червні 2024 року.
Чи може Радев стати "другим Орбаном"?
Румен Радев уже давно підтримує Кремль. Він критикує угоду про безпеку, яку тимчасовий уряд Болгарії підписав з Україною минулого місяця, а також виступає проти вступу країни до єврозони. У своїх заявах він апелював до православної ідентичності Болгарії, стверджуючи, що країна "може стати важливою ланкою для відновлення відносин з Росією".
Водночас, за словами експертів, Болгарія навряд чи стане "другою Угорщиною". Болгарський політолог Іван Крастев заявив, що Радев не буде нічого блокувати, оскільки не матиме власного уряду, а для протистояння 26 державам-членам потрібна значна політична сила.
Наразі болгарські політики схильні до більшої обережності через свою залежність від фінансування ЄС. Втім, країна все ще може внести свій вклад у дестабілізацію Євросоюзу.