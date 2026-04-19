У Болгарії стартували дострокові парламентські вибори

Зранку в неділю, 19 квітня, у Болгарії стартувало голосування за обрання нового парламенту – це вже восьмі вибори за останні п'ять років.

Про це повідомляє Reuters.

Як проходять вибори в Болгарії?

Голосування проходитиме з 07:00 до 20:00 за місцевим часом. Загалом право участі у виборах мають близько 6,5 мільйона громадян.

Екзитполи очікуються одразу після завершення голосування, а попередні результати можуть з'явитися в неділю ввечері або вже в понеділок.

Попереднім фаворитом перегонів є проросійський колишній президент Румен Радев, який обіцяє покласти край періоду слабких і короткотривалих урядів та подолати корупцію.

Довідка. Румен Радев активно використовує свій імідж антикорупційного лідера після протестів, що призвели до падіння уряду. Водночас, за оцінками аналітиків, навіть у разі перемоги йому доведеться формувати коаліцію, що обмежить можливості діяти як повноцінний союзник Москви у ЄС.

Опитування напередодні голосування показували, що його партія "Прогресивна Болгарія" може отримати близько 35% голосів, що стало б одним із найкращих результатів для однієї політичної сили за останні роки, хоча й недостатнім для більшості в парламенті.

Явка, за прогнозами соціологів із агентства Alpha Research, може сягнути близько 60%, що майже вдвічі більше, ніж на виборах у червні 2024 року.

Чи може Радев стати "другим Орбаном"?