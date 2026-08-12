"Герасимов не бере слухавку 4 роки": у Британії хочуть відновити прямий контакт з Росією, – ЗМІ

У Британії закликають "перезапустити" канали зв'язку з російськими військовими. Там побоюються, що будь-яке непорозуміння у відкритому морі може призвести до серйознішого конфлікту з Росією.

Востаннє військові керівники Британії і Росії розмовляли аж восени 2022 році. Потім ці контакти припинилися – за ініціативою росіян, пише The Times.

Як Британія втратила діалог з Росією на вищому військовому рівні?

Востаннє начальник Генштабу Росії генерал Валерій Герасимов брав слухавку, щоб поговорити зі своїм британським колегою – адміралом Тоні Радакіним, – чотири року тому. Це сталося після того, як один із російських пілотів намагався збити британський розвідувальний літак над Чорним морем.

Як відомо, подальші спроби Радакіна зв'язатися з Герасимовим виявилися безуспішними. Російська сторона надсилала "ввічливу записку" з поясненням, що генерал "занадто зайнятий" для розмови.

Після того як у вересні 2025 року року Радакіна змінив головнокомандувач ВПС Великої Британії сер Річард Найтон, він також намагався зв'язатися з Герасимовим. Однак той не відповів.

Ще в січні 2022 року Радакін розповідав, що незадовго до Різдва спілкувався з Герасимовим на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він наголошував, що прямий військовий зв'язок із Росією дуже важливий, особливо під час загострення ситуації.

Тоді ж у британському Міноборони діяла спеціальна "гаряча лінія" з російським ситуаційним центром. Її щодня перевіряли, щоб у разі небезпечного інциденту сторони могли швидко зв'язатися та не допустити ескалації. Лінія досі працює, але після початку війни в Україні її використовують значно рідше.

Зв'язок між міністрами оборони обох країн також припинився. Остання відома розмова між міністрами оборони Великої Британії та Росії відбулася в жовтні 2022 року.

Тодішній британський міністр оборони Бен Воллес отримав дзвінок від російського міністра оборони Сергія Шойгу. Шойгу заявив, що, за його інформацією, Київ нібито готується застосувати "брудну бомбу". Велика Британія, Франція та США відкинули ці твердження як неправдиві.

Наступний британський міністр оборони Джон Гілі, як повідомляється, не розмовляв ані з Шойгу, вні з його наступником Андрієм Бєлоусовим.

Раніше такі розмови зазвичай організовувалися через російського військового аташе. Але в травні 2024 року Велика Британія вислала російського військового аташе з Лондона, звинувативши його в роботі під прикриттям як офіцера військової розвідки.

У відповідь Росія вислала британського військового аташе в Москві капітана Адріана Когілла, назвавши це реакцією на "недружні антиросійські дії" Великої Британії.

Чому у Британії хочуть поновити зв'язок із російськими військовиками?

Колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві та Києві Джон Форман заявив, що керівнику Генштабу Найтону і міністру оборони Стрітінгу необхідно відновити контакти з російськими колегами на найвищому рівні.

Без прямого зв'язку є ризик ненавмисної ескалації. Серйозне непорозуміння зрештою може призвести до загибелі людей,

– пояснив Форман.

За його словами, важливо вести прямий діалог із росіянами, щоб уникати небезпечних ситуацій.

Форман наголосив, що переговори потрібно терміново відновити, якщо Велика Британія планує й надалі проводити операції у Північній Атлантиці та Арктичному регіоні. Через зростання напруженості між Заходом і Росією ці райони можуть стати потенційним полем протистояння.

Представник британського уряду своєю чергою зазначив: "Питання каналів зв'язку дещо втрачає сенс, якщо росіяни не хочуть брати слухавку".

У британському уряді зауважили , що посольство країни в Москві дозволяє передавати російській владі чіткі повідомлення та допомагає захищати інтереси Великої Британії й контролювати ризики ескалації.

"Як відповідальна військова держава, ми давно виступаємо за підтримання діалогу на високому військовому рівні з Росією. Нам шкода, що Росія не бажає брати в цьому участь", – заявили в уряді.

Нагадаємо, що у Британії заговорили про потребу прямого зв'язку з російськими військовими на тлі низки останніх небезпечних інцидентів.

Так, у червні російський військовий корабель відкрив попереджувальний вогонь по британській яхті в Ла-Манші. Яхта 71-річного Алана Келві та його 69-річної дружини Джейн прямувала до півночі Франції, коли поруч з'явився російський фрегат "Адмірал Григорович". Росіяни подали звуковий сигнал, а потім зробили кілька пострілів зі стрілецької зброї, змусивши яхту змінити курс.

У липні ще один інцидент стався в Норвезькому морі. Російський військовий літак кілька разів небезпечно наближався до британського авіаносця HMS Prince of Wales та скинув у воду морські датчики. У Британії заявили, що літак летів на малій висоті та надто близько до корабля.