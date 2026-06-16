Про це пише SkyNews.

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Що відомо про інцидент у Ла-Манші?

Інцидент, що стався приблизно об 11:40 ранку.

Російський фрегат зробив попереджувальні постріли після того, як два судна пропливли близько одне до одного.

Речник Міністерства оборони Великої Британії сказав, що інцидент розслідується.

Стверджується, що яхта, зареєстрована у Великій Британії, повідомила, що російський корабель зробив попереджувальні постріли з відстані приблизно 460 метрів за 37 кілометрів на південь від острова Вайт, за межами територіальних вод Великої Британії.

Повідомлень про постраждалих чи пошкодження яхти немає. Судно продовжує свою подорож через Ла-Манш.

А от "Адмірала Григоровича" росіяни використовують для супроводу танкерів "тіньового флоту" Росії. Він вже кілька тижнів перебуває поблизу британських вод.

Як зауважили у виданні, цей інцидент – ознака зростання напруженості між Великою Британією та Росією. Він стався якраз після операції, в якій британські війська вперше вийшли на борт російського тіньового танкера "Сміртос" у неділю, 14 червня, в Ла-Манші.

Міністерство закордонних справ Великої Британії також оголосило про нові санкції проти Росії, спрямовані проти її тіньового флоту та тих, кого підозрюють у підтримці її торгівлі нафтою.