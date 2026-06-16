Об этом сообщает SkyNews.

Смотрите также: Великобритания первой нанесла удар по российскому СПГ: в Лондоне представили новые санкции

Что известно об инциденте в Ла-Манше?

Инцидент произошел примерно в 11:40 утра.

Российский фрегат произвел предупредительные выстрелы после того, как два судна проплыли близко друг к другу.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что инцидент расследуется.

Утверждается, что яхта, зарегистрированная в Великобритании, сообщила, что российский корабль произвел предупредительные выстрелы с расстояния примерно 460 метров в 37 километрах к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Великобритании.

Сообщений о пострадавших или повреждениях яхты нет. Судно продолжает своё плавание через Ла-Манш.

А вот "Адмирала Григоровича" россияне используют для сопровождения танкеров "теневого флота" России. Он уже несколько недель находится вблизи британских вод.

Как отмечают в издании, этот инцидент — признак роста напряженности между Великобританией и Россией. Он произошел как раз после операции, в ходе которой британские войска впервые высадились на борт российского теневого танкера "Смиртос" в воскресенье, 14 июня, в Ла-Манше.

Министерство иностранных дел Великобритании также объявило о новых санкциях против России, направленных против её теневого флота и тех, кого подозревают в поддержке её торговли нефтью.