Британія має план, як перемогти Росію, – The Telegraph

Країни Європи розуміють, що амбіції Кремля не закінчуються на Україні, а тому готуються до ймовірного нападу Росії. Британія, зокрема, вже знає, як дати відсіч агресії окупантів.

Так, у нещодавній промові начальник Генштабу генерал Ролі Вокер чітко заявив, що має план, як перемогти росіян. За його словами, британська армія вчиться на прикладі України, швидко переозброюється та переучує себе, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Усі країни НАТО погодилися збільшити витрати на безпеку до 5% ВВП, але є нюанс

Британський офіцер розповів про план перемоги над Росією

Як зазначає офіцер британської армії Геміш Де Бреттон-Гордон, незабаром спільними зусиллями європейські члени Альянсу перевершать росіян. При цьому, вони обійдуться без масової допомоги США.

У Британії, журналісти та коментатори скептично ставляться до здатності її армії протистояти Росії. Зокрема, до готовності молоді боронити свою країну.

Втім, зазначає офіцер, насправді охочих вступити до армії вистачає – за останні десять років понад мільйон осіб намагалися це зробити, проте, на жаль, близько 75% з них зазнали невдач через надто громіздкий механізм набору. Ці помилки вже почали виправляти.

У своїй промові генерал Вокер заявив, що вбивча сила британської армії подвоїться за два роки і потроїться до кінця десятиліття. Традиційна важка техніка — танки, артилерія та ударні вертольоти – становитиме 20% цієї сили, а решта 80% буде забезпечена безпілотниками.

Кожен, хто хоч трохи знайомий з війною в Україні, погодиться, що це хороший баланс. Кількість, яка досі залишається основною умовою перемоги, може бути забезпечена дронами: тисячами, з підтримкою штучного інтелекту, а танки дадуть прямий "грім" у потрібний момент.

Також у Британії зрозуміли, що той, хто контролює електромагнітний спектр, сьогодні контролює поле бою. Електронна війна – пріоритет.

Третій елемент, що гарантує успіх у бою, – це тренування, і британські солдати тренуються як шалені. Переважна більшість рядових призовників армії Путіна не навчена і використовується як гарматне м'ясо. Британська армія, зі свого боку, – це "світ досконалості", добре навчена, із відмінним обладнанням.

Раніше Британська армія зосереджувалася на кількох дуже дорогих дронах, але тепер вона повністю осягнула ідею масових дронів, що є критично важливим для успіху проти росіян.

Генерал Вокер каже, що за останні 12 місяців підготовлено 3 000 пілотів дронів, а наступні 6 000 буде підготовлено у наступні 12 місяців. Вони будуть керувати в основному базовими FPV-дронами, вартістю близько 500 доларів кожен, які створять необхідну масу.

На початку війни ми вчили Україну, як воювати, але тепер ми вчимося у неї, як бути набагато смертельнішими у бойовому просторі, особливо проти російської загрози,

– підсумував Геміш Де Бреттон-Гордон.