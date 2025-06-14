Британія перекидає війська на Близький Схід на тлі погроз з боку Ірану, – Sky News

Після спалаху війни між Ізраїлем та Іраном Дональд Трамп заявив про готовність США захистити самих себе і Тель-Авів. Таку саму позицію висловив президент Франції, пообіцявши допомогти ізраїльтянам у відсічі іранських атак.

Іран, натомість, пригрозив атакувати військові бази США, Великої Британії та Франції, якщо ці країни допоможуть Ізраїлю у відбитті іранських атак, передає 24 Канал.

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Британія перекидає винищувачі на Близький Схід на тлі ударів

Відомо, що прем'єр Британії Кір Стармер підкреслив, що його країна не надавала Ізраїлю жодної збройної допомоги, оскільки вважає, що конфлікт потрібно деескалувати.

Водночас, як повідомляє Sky News, Лондон сприйняв серйозно погрозу Ірану, перекинувши свої винищувачі та інші військові ресурси на Близький Схід.

Прем'єр-міністр, спілкуючись із журналістами під час перельоту на саміт G7 у Канаді, відмовився виключити можливість надання військової підтримки Ізраїлю, як це було минулого жовтня під час балістичної атаки з боку Тегерана.

Стармер зауважив, що ситуація постійно змінюється. Однак наголосив, що Британія вже перекидає свої сили на Близький Схід в межах заходів на випадок надзвичайних ситуацій у регіоні.