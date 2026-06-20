Британія може передати Україні нові ракети для ударів по Москві, – The Telegraph

Велика Британія провела успішні випробування нових далекобійних ракет. Протягом наступного року їх можуть передати Україні.

Як пише The Telegraph, нові британські ракети здатні вражати цілі на відстані понад 480 кілометрів. А отже, можуть дістати до Москви.

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Що відомо про нові далекобійні ракети Британії?

Системи оснащені вибухівкою вагою 250 кілограмів. Одна однієї ракети становить приблизно 400 тисяч фунтів стерлінгів.

Відомо, що ці ракети розробляють у межах програми Brakestop, яка має на меті створити для України ефективну та водночас недорогу зброю великої дальності.

У конкурсі брали участь десятки компаній, але до фіналу пройшли лише три – MBDA UK, MGI Engineering і Rotron Aerospace.

Під час випробувань на Гебридських островах усі їхні розробки успішно виконали поставлені завдання. Водночас були виявлені окремі технічні недоліки, які виробники мають усунути.

Зараз розпочався другий етап програми. Компанії отримали додаткові кошти на доопрацювання своїх прототипів і підготовку до наступних випробувань.

У Великій Британії очікують, що перші серійні зразки нової зброї можуть передати Україні вже протягом наступного року. Вони мають доповнити наявний арсенал далекобійного озброєння, зокрема ракети Storm Shadow.

До слова, Україна може отримати нові можливості для ударів по російських цілях завдяки крилатим ракетам Ruta, які координуватиме дрон зі штучним інтелектом. Компанії Shield AI та Destinus вже успішно випробували систему автономного керування, яка дозволяє дронам самостійно прокладати маршрут, оновлювати дані про ціль і виконувати місію без втручання оператора. Наступним кроком стане інтеграція цієї технології з ракетами Ruta в Україні. Це дозволить запускати кілька ракет одночасно та координувати їхні удари за допомогою розвідувального дрона.