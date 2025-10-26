Російська сторона не вважає, що порушила Будапештський меморандум. Лавров заявив, що це Україна порушила домовленості.

За словами Лаврова, окрім меморандуму були підписані зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланнямн на пропагандистське РИА Новости.

Що Лавров заявив про дотримання Росією Будапештського меморандуму?

Лавров заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум.

"Там говориться, що Україна, як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави дають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", – зазначив він в інтерв'ю угорському Youtube-каналу "Ультраханг".

Він додав, що паралельно з Будапештським меморандумом було підписано декларацію про дотримання принципів ОБСЄ. І ці зобов'язання Україна нібито порушила.

