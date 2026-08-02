Був у відставці всього пів дня: Пашинян знову став прем'єром Вірменії

2 серпня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку разом з усім урядом. Втім, за межами посади прем'єра він пробув недовго.

Вірменський президент Ваагн Хачатурян підписав указ про його призначення очільником уряду.

Чому Пашинян лише за день пішов у відставку і повернувся?

7 червня у Вірменії пройшли парламентські вибори. Відповідно до результатів, перемогу здобула партія тодішнього прем'єра Ніколи Пашиняна "Громадянський договір".

Партія Пашиняна отримала 61 зі 101 місця в Національних зборах. Саме це дозволило їй самостійно формувати уряд і зберігати політичну більшість.

Тому відставка Пашиняна 2 серпня була лише формальною процедурою.

Цього дня стартувала перша сесія вірменського парламенту дев'ятого скликання. За Конституцією країни, після цього уряд зобов'язаний піти у відставку.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив, що вже підписав заяву про відставку Кабміну та передав її президентові.

За процедурою президент Ваагн Хачатурян має призначити нового прем'єра від партії, яка перемогла на парламентських виборах, що власне він і зробив.

Це сталося після того, як "Громадянський договір" подав президенту документи щодо висунення Пашиняна на посаду прем'єр-міністра.