Про це Пашинян повідомив у своїх соцмережах.

Що відомо про відставку уряду Вірменії?

Причиною такого рішення є не політична криза чи дострокова зміна влади, а конституційна процедура після початку роботи новообраного парламенту. Відповідно до статті 158 Конституції Вірменії, у день першого засідання новообраного Національного збору уряд зобов’язаний скласти свої повноваження.

Нікол Пашинян пояснив, що члени відомства, яке подало у відставку, не припиняють виконувати свої функції. Вони продовжать працювати у статусі виконувачів обов’язків до формування нового складу уряду.

Після набуття повноважень новообраним Національним збором президент Вірменії має без зволікань призначити прем’єр-міністром кандидата, якого висуне парламентська більшість. Надалі новий глава уряду має сформувати склад Кабінету міністрів відповідно до встановленої процедури.

Після завершення конституційної процедури новий уряд має продовжити роботу над внутрішньою політикою країни, економічними питаннями та безпековими викликами, які залишаються ключовими для Вірменії.

Нагадаємо, Нікол Пашинян очолив уряд Вірменії у 2018 році після "оксамитової революції", коли багатотисячні протести призвели до відставки багаторічного прем’єра Сержа Саргсяна та приходу до влади опозиційного руху. За час його правління уряд заявляв про курс на демократичні реформи, боротьбу з корупцією, зміцнення незалежності судової системи та модернізацію державного управління.

Вірменія за Пашиняна зіткнулася з найсерйознішою кризою безпеки за останні десятиліття – війною з Азербайджаном у Нагірному Карабасі у 2020 році, яка завершилася поразкою вірменських сил і втратою контролю над значною частиною територій.

Після війни Пашинян зіткнувся з масштабною політичною кризою всередині країни, а опозиція звинувачувала його у невдалому управлінні конфліктом і вимагала відставки. Водночас прем’єр заявляв, що його уряд був змушений ухвалювати складні рішення для збереження державності та безпеки Вірменії.

У 2023 році після нової ескалації Азербайджан встановив контроль над усім Нагірним Карабахом, що призвело до виїзду більшості вірменського населення регіону до Вірменії та стало одним із найбільших викликів для уряду Пашиняна.

Останніми роками Пашинян почав переглядати зовнішню політику країни, поступово дистанціюючись від традиційної залежності від Росії та розширюючи співпрацю із Заходом, зокрема Європейським Союзом і США. Його уряд також заявляв про прагнення укласти мирний договір з Азербайджаном і нормалізувати відносини з сусідами, хоча процес супроводжується складними переговорами щодо кордонів і безпеки.