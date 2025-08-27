Будапешту не подобається те, що Євросоюз використовує заморожені російські активи для допомоги Україні. Тож країна вирішила подати до суду на Раду ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на суд ЄС.

Чому Угорщина судиться з ЄС?

Рада Євросоюзу прийняла рішення надсилати у Європейський фонд миру доходи із заморожених російських активів. Угорщина оскаржує це рішення.

Заявник стверджує, що Генеральний суд повинен скасувати рішення Комітету Європейської Ради Миру від 26 лютого 2025 року про виділення заходів підтримки для військової допомоги Збройним Силам України відповідно до умов, викладених у Рішенні Ради 2024/1471 від 21 травня 2024 року (CFSP) 2024 (друга частина) та частково скасувати протокол, що фіксує ухвалення цього рішення, зобов'язати відповідачів сплатити судові витрати,

– ідеться у документі.

Угорщина переконує, що в ЄС порушили її права, зокрема передбачені статтею 31(1) Договору про Європейський Союз. Адже її голос нібито не врахували, сказавши, що Угорщина не є "державою-членом, що робить внесок" і не має права брати участь у голосуванні.

"Таким чином, було порушено принцип рівності між державами-членами і фундаментальний принцип демократичного функціонування Союзу, оскільки право голосу держави-члена було безпідставно і без законних підстав відібрано", – сказано в позові.

Що таке Європейський фонд миру (ЄФМ)?



Його створила Європейська рада у березні 2023 року для фінансування заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Якщо простіше, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, які не входять до Євросоюзу, а також регіональних і міжнародних організацій у військових та оборонних питаннях.



Окрім України, ЄФМ підтримує Грузію, Молдову, Боснію і Герцеговину, Мозамбік, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданію, Ліван та Мавританію.

Угорщина вже вставляла палиці в колеса щодо військової допомоги Україні