"Навіть держпереворот": чим може закінчитись конфлікт Ізраїлю й Ірану

Ізраїль завдав потужного удару по Ірану. Ситуація на Близькому Сході може завершитись навіть держпереворотом в Ірані.

Головний редактор сайту 9 Каналу (Їзраїль) Роман Янушевський озвучив 24 Каналу думку, що загрози ядерної війни все ж немає.

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Чому немає загрози ядерної війни

Янушевський розповів, що Ізраїль намагається упередити ядерну війну, аби й натяку на неї не було. Іран здатен, за різними даними, створити 6 – 15 боєголовок, але в нього недостатньо технічних засобів, щоб ці боєголовки доставити до цілей.

Було вузьке вікно можливостей, після того, як сателіти Ірану зазнали поразки від Ізраїлю, за винятком хуситів. Хезбола дуже сильно постраждала, в Іраку дуже сильно постраждали проіранські сили. Вони прямо говорять, що не готові воювати в цій війні, вони надто слабкі, їх просто знищать,

– зазначив головний редактор сайту 9 Каналу (Ізраїль).

Він продовжив, що позиція Ірану дуже сильно ослаблені, й немає більш оптимального моменту завдати по Ірану нищівного удару. Цю війну можна було передбачити. Іранці не сядуть домовлятись щодо своєї ядерної програми, але Ізраїль звертався до іранців і прямо їм говорив, що воювати Ізраїль буде не з народом, а з режимом.

Чи є можливість держперевороту в Ірані

За словами головного редактор сайту 9 Каналу (Ізраїль), рядові іранці в більшості налаштовані проти режиму, який їх переслідує. Велика іранська діаспора по всьому світу, оскільки іранці вимушені залишати свою батьківщину через репресії.

"Якби не цей режим у Тегерані, то Іран й Ізраїль могли бути найкращими друзями в регіоні. Можливо, додатково йде гра, що Ізраїль і США протягують руку протестно налаштованим групам. Вони ще не заявили про себе, але можуть проявити себе пізніше", – зауважив Янушевський.

Як він зазначив, Ізраїль і США можуть ослабити військові можливості іранського режиму. Можливо, справді виникнуть протести в Ірані, й там можна буде провести держпереворот, унаслідок якого до влади прийдуть більш адекватні люди.

Це цілком можливо, й це був би оптимальний варіант для регіону, аби змінилась влада, пішли фанатики. Наразі в Тегерані вже спостерігаються перебої з інтернетом. Є припущення, що іранська влада боїться безладів і робить усе можливе, щоб люди не могли об'єднуватись, виходити на вулиці,

– наголосив головний редактор сайту 9 Каналу (Ізраїль).

Він додав, що на вулицях Ірану вже багато поліцейських. Іранський режим розуміє, що зараз він дуже слабкий. Як буде розвиватись ситуація, буде видно в найближчі тижні.