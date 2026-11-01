"Нереалістично": Рубіо пояснив, чому Україна не вступить до НАТО найближчим часом

Держсекретар США Марко Рубіо дав зрозуміти західним дипломатам, що членство України в НАТО є нереалістичним у найближчій перспективі. Головною перепоною посадовець назвав категоричну незгоду Володимира Путіна.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу з посиланням на трьох високопоставлених європейських дипломатів.

Які подробиці?

Відповідні закриті обговорення тривали впродовж останніх двох днів. Співрозмовники зазначили, що представник Вашингтона розглядає членство в Альянсі як безпекову гарантію, але вважає цей крок нездійсненним, оскільки лідер Росії "ніколи б не погодився із цим".

Після бесід із держсекретарем у західних дипломатів також склалося стійке враження, що Сполучені Штати не очікують від Москви жодної мирної угоди щодо припинення війни до весни 2027 року.

Скепсис щодо появи Путіна на грудневому саміті

Окремо Рубіо висловив серйозний сумнів у тому, що російський диктатор наважиться відвідати саміт G20, запланований на грудень у Маямі. Це застереження пролунало попри те, що адміністрація американського лідера Дональда Трампа публічно надсилає запрошення очільнику Кремля.

Водночас американський посадовець зазначив, що саміт двадцятки у Флориді може відвідати Володимир Зеленський. Візит українського президента залежатиме від отримання офіційного запрошення від Дональда Трампа.

Відсутність передумов для швидкого миру

Публічно 31 жовтня Рубіо також відкрито заявив представникам медіа, що не вірить у можливість швидкого дипломатичного завершення бойових дій. За його словами, наразі немає підстав вважати, що воюючі сторони перебувають на порозі будь-яких домовленостей.

Нагадаємо, раніше ми писали про неодноразові заяви Білого дому щодо організації переговорних майданчиків за участю світових лідерів для пошуку компромісних рішень.