Дав Ірану 48 годин: Трамп поставив ультиматум щодо Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп погрожує Ірану нищівними ударами. Причина таких заяв – блокування Ормузької протоки.

Господар Білого дому дав режиму аятол 48 годин на її розблокування. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

У чому полягає ультиматум Трампа?

Президент США погрожує завдати удару по різних електростанціях в Ірані та знищити їх. Атаки почнуться з найбільшої з них.

Однак це відбудеться лише, якщо режим аятол не відкриє повністю Ормузьку протоку. Трамп дав їм 48 годин.

Також він заявив, що США стерли Іран з лиця землі. Зокрема, знищили їхнє керівництво, флот і повітряні сили. За його словами, у них абсолютно немає оборони. Також політик заявив, що американські війська на тижні випереджають заплановані терміни.

Вони (Іран, – 24 Канал) хочуть укласти угоду. А я – ні,

– підкреслив Трамп.

Яка зараз ситуація навколо Ормузької протоки?

Після початку війни на Близькому Сході Іран фактично заблокував Ормузьку протоку. Старший радник головнокомандувача КВІР Ебрагім Джабарі заявив, що її "закрито", а якщо будь-які судна намагатимуться її перетнути – Корпус і військово-морські сили "підпалять ці кораблі".

19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили про готовність зробити "свій внесок" у забезпечення безпечного проходу через протоку. Згодом Італія, Німеччина та Франція зазначили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

Напередодні американський командувач, адмірал Бред Купер відзвітував, що США знищили радарну базу та спостережні пости Ірану, з яких той він відстеження танкерів в Ормузькій протоці. Таким чином, за його словами, судноплавство в регіоні мало б стати безпечнішим.

Ормузька протока розташована між Перською та Оманською затоками. Вона забезпечує єдиний морський шлях з Перської затоки у відкритий океан. Протягом 2023 – 2025 років 20% світового скрапленого природного газу та близько 25% морської нафти щорічно проходили через неї. Цей морський шлях ніколи не закривали на тривалий час, навіть під час конфліктів на Близькому Сході.