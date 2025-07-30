Під час виступу голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко на Всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві делегати з різних країн влаштували демарш. Вони демонстративно залишили залу, чим показали свою солідарність з Україною.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю Голови Верховної Ради Олену Кондратюк.

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Що відомо про демарш під час виступу Матвієнко?

Під час Всесвітньої конференції спікерів парламентів у Женеві делегати влаштували демарш під час виступу голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко.

Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це неабияка підтримка народу України,

– зазначила Кондратюк.

Делегати влаштували демарш під час виступу Матвієнко: дивіться відео

Зауважимо, що російська делегація на чолі з Матвієнко прибула до Швейцарії для участі у заходах Міжпарламентського союзу ще 27 липня.

До слова, Матвієнко змогла відвідати конференцію у Женеві навіть попри санкції ЄС. Це стало можливим після того, як Італія та Франція дали дозвіл на проліт її літака після прохання уряду Швейцарії.