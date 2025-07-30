Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя главы Верховной Рады Елену Кондратюк.

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Что известно о демарше во время выступления Матвиенко?

Во время Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве делегаты устроили демарш во время выступления председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это большая поддержка народа Украины,

– отметила Кондратюк.

Делегаты устроили демарш во время выступления Матвиенко: смотрите видео

Заметим, что российская делегация во главе с Матвиенко прибыла в Швейцарию для участия в мероприятиях Межпарламентского союза еще 27 июля.

К слову, Матвиенко смогла посетить конференцию в Женеве даже несмотря на санкции ЕС. Это стало возможным после того, как Италия и Франция дали разрешение на пролет ее самолета после просьбы правительства Швейцарии.