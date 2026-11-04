Вперше з 1932 року: демократи сенсаційно виграли вибори до Сенату в Канзасі

Представник Демократичної партії США Адам Гамільтон здобув місце в Сенаті від штату Канзас. Це стало першою перемогою демократів на сенатських виборах у цьому регіоні за останні 94 роки.

Про це повідомляє інформаційна агенція AP.

Що відомо про кандидатів?

62-річний Гамільтон є пастором, засновником і керівником однієї з найбільших методистських церков США, що розташована в районі Канзас-Сіті. Він також написав понад 30 книг. Під час кампанії називав себе незалежним демократом і закликав до співпраці між представниками різних політичних сил.

Серед його головних передвиборчих пріоритетів були доступність життя, охорона здоров'я та соціальні програми. Він також виступав за обмеження термінів перебування політиків на посадах і критикував однопартійців, намагаючись заручитися підтримкою поміркованих виборців і частини республіканців.

Зі свого боку Роджер Маршалл представляє Канзас у Сенаті з 2021 року. До політичної кар'єри він працював акушером-гінекологом. Під час кампанії його критикували через судові позови проти сотень колишніх пацієнтів, які заборгували за медичні послуги.

Поразка Маршалла стала серйозним ударом для республіканців, які безперервно утримували контроль над обома сенатськими місцями від Канзасу майже століття.

У лавах Республіканської партії спалахнули внутрішні дискусії щодо причин поразки на тлі тривалого домінування Трампа в американській політиці. Частина однопартійців відкрито поклала відповідальність за провал на чинний курс керівництва.

Розкол думок серед республіканців

Представник штату Кентуккі Томас Мессі, який раніше розійшовся в поглядах із Трампом через війну в Ірані та підхід адміністрації до файлів Епштейна, заявив про провину самої партії.

"Сьогоднішній результат не пов'язаний із вірою в демократів чи соціалістичні принципи; мова йде про притягнення республіканців до відповідальності за зраду своїх обіцянок", – написав Мессі на платформі X.

Водночас інші високопосадовці виступили на захист партії та досягнень останніх років. Вони наголосили, що політичний курс приніс користь економіці та безпеці країни.

"За останні два роки республіканці в Сенаті продемонстрували вагомий список досягнень, який зробив вулиці безпечнішими, дав більше грошей у кишені американців і відкрив нові можливості для сімей і бізнесу", – заявив лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн у соцмережі X.

Він також додав, що республіканці мають намір і далі координувати зусилля з Білим домом: "На щастя, ми все ще маємо президента Трампа в Білому домі, і ми працюватимемо з ним, щоб зупинити найгірші прояви демократичного екстремізму".