Хотів осучаснити військо: міністр армії США подав у відставку через конфлікт з Гегсетом, – WSJ

Міністр армії США Ден Дрісколл подав у відставку після кількох місяців конфлікту з міністром оборони Пітом Гегсетом. Вони не погоджувалися щодо майбутнього армії та звільнення високопоставлених військових.

Очікується, що Дрісколл залишить Пентагон найближчими днями, пише The Wall Street Journal.

Чому Дрісколл звільняється?

Після відставки Дрісколла найвищим за посадою цивільним керівником стане заступник міністра армії Майк Обадал.

Раніше видання повідомляло, що Дрісколл мав залишити посаду цивільного керівника Армії США до кінця цього року через конфлікт із Гегсетом.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Дрісколл ефективно реалізовував політику президента Трампа щодо зміцнення американської армії. За її словами, він керував військовими під час важливих операцій, приділяв увагу бойовій готовності та озброєнню, а також допомагав у переговорах між Росією та Україною.

Вона додала, що завдяки роботі Дрісколла разом із головнокомандувачем і міністром оборони Армія США стала "потужнішою, ніж будь-коли".

Минулого тижня Дрісколл був присутній на церемонії виходу у відставку генерала Кріса Донахью у Форт-Брегг. Раніше Донахью був найвищим за посадою офіцером Армії США в Європі, однак Гегсет знизив його посаду, що фактично поклало край його військовій кар'єрі.

Як повідомляло видання, раптове звільнення Донахью стало частиною ширшої кампанії Гегсета зі скорочення загальної кількості генералів і адміралів на 10%, а також кількості чотиризіркових посад на 20%.

Водночас законодавці висловили занепокоєння через звільнення високоповажного офіцера, який очолював Delta Force під час боротьби з "Ісламською державою".

Деякі республіканці також виступили проти бажання Гегсета призначити Крістофера ЛаНіва наступним начальником штабу Армії. Це свідчить про те, що Сенат може не затвердити його кандидатуру, якщо її буде висунуто.

Додаткові побоювання в Конгресі викликало недавнє рішення ЛаНіва поступово ліквідувати експериментальний армійський штурмовий батальйон, оснащений новими технологіями.

Що відомо про Дена Дрісколла?

Ден Дрісколл навчався в одному класі юридичної школи з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. У минулому він служив в Армії США та мав близькі стосунки з генералом Джорджем – колишнім начальником штабу Армії, якого Гегсет звільнив у квітні.

Дрісколл і Джордж виступали за те, щоб військові активніше використовували нові технології та могли швидше адаптуватися до загроз на полі бою.

Дрісколл разом із заступником міністра армії Дейвом Фіцджеральдом також переконував приватні компанії інвестувати у будівництво на військових базах дата-центрів, підприємств із переробки критично важливих мінералів та сучасних комплексів харчування, подібних до студентських кампусів.

Компанії вже пообіцяли інвестувати мільярди доларів у такі об'єкти.

Нещодавно вони оголосили про партнерство з FedEx Dataworks для модернізації внутрішньої логістичної мережі Армії США.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, Фіцджеральд, який раніше служив разом із Дрісколлом, також, ймовірно, залишить свою посаду пізніше цього тижня.