Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни, пишет The Wall Street Journal.

Почему Дрисколл уходит в отставку?

После отставки Дрисколла самым высокопоставленным гражданским руководителем станет заместитель министра армии Майк Обадал.

Ранее издание сообщало, что Дрисколл должен был покинуть пост гражданского руководителя Армии США до конца этого года из-за конфликта с Хэгсетом.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Дрисколл эффективно реализовывал политику президента Трампа по укреплению американской армии. По ее словам, он руководил военными во время важных операций, уделял внимание боевой готовности и вооружению, а также помогал в переговорах между Россией и Украиной.

Она добавила, что благодаря работе Дрисколла совместно с главнокомандующим и министром обороны армия США стала "мощнее, чем когда-либо".

На прошлой неделе Дрисколл присутствовал на церемонии ухода в отставку генерала Криса Донахью в Форт-Брегге. Ранее Донахью был самым высокопоставленным офицером Армии США в Европе, однако Хэгсет понизил его в должности, что фактически положило конец его военной карьере.

Как сообщало издание, внезапное увольнение Донахью стало частью более широкой кампании Хегсета по сокращению общего числа генералов и адмиралов на 10%, а также количества четырехзвездных должностей на 20%.

В то же время законодатели выразили обеспокоенность в связи с тем, что высокопоставленный офицер был уволен, возглавлявший Delta Force во время борьбы с "Исламским государством".

Некоторые республиканцы также выступили против намерения Хегсета назначить Кристофера ЛаНива следующим начальником штаба Армии. Это свидетельствует о том, что Сенат может не утвердить его кандидатуру, если она будет выдвинута.

Дополнительные опасения в Конгрессе вызвало недавнее решение ЛаНива постепенно ликвидировать экспериментальный армейский штурмовой батальон, оснащенный новыми технологиями.

Что известно о Дене Дрисколле?

Дэн Дрисколл учился в одном классе юридической школы с вице-президентом Джей Ди Венсом. В прошлом он служил в Армии США и поддерживал тесные отношения с генералом Джорджем – бывшим начальником штаба Армии, которого Хегсет уволил в апреле.

Дрисколл и Джордж выступали за то, чтобы военные активнее использовали новые технологии и могли быстрее адаптироваться к угрозам на поле боя.

Дрисколл вместе с заместителем министра армии Дэйвом Фицджеральдом также убеждал частные компании инвестировать в строительство на военных базах дата-центров, предприятий по переработке критически важных минералов и современных комплексов питания, подобных студенческим кампусам.

Компании уже пообещали инвестировать миллиарды долларов в такие объекты.

Недавно они объявили о партнерстве с FedEx Dataworks для модернизации внутренней логистической сети Армии США.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Фицджеральд, ранее служивший вместе с Дрисколлом, также, вероятно, покинет свой пост в конце этой недели.