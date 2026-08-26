"Такі візити бувають перед глобальними рішеннями": навіщо директор ЦРУ їздив до Москви

Візит директора ЦРУ до Москви відбувся на тлі напруження одразу на кількох напрямках – від російсько-української війни до ситуації навколо Ірану та нафтового ринку. Публічні пояснення російської сторони майже не розкривають змісту контактів, однак сам рівень переговорників може свідчити про значно ширше коло питань.

Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу припустив, що поїздка Джона Редкліффа могла бути пов'язана насамперед із питаннями, які безпосередньо зачіпають інтереси США. Він пояснив, чому серед можливих тем бачить Іран, нафтовий ринок і внутрішньополітичні інтереси Дональда Трампа.

Візит Редкліффа може передувати серйозним рішенням

Пояснення Кремля про нібито дипломатичний характер контактів між американською та російською сторонами мало пояснює справжній зміст поїздки. ЦРУ та російські спецслужби мають власні завдання, а розвідувальна робота хоча й може вестися під дипломатичним прикриттям, не стає від цього дипломатією.

Коли говорять про якийсь дипломатичний обмін, це ні про що. Такі поїздки дійсно відбуваються в моменти, коли можуть ухвалюватися глобальні рішення,

– сказав Тимочко.

У 2021 році Москву відвідував тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс. Тоді американська сторона намагалася попередити Кремль про наслідки підготовки масштабної війни проти України. Нинішній контакт відбувається вже на тлі попереджень про можливе розширення російської агресії та складної ситуації всередині НАТО.

Дональд Трамп дедалі частіше перекладає відповідальність за безпеку Європи на самих європейців. За таких обставин особливу вагу для Вашингтона можуть мати питання, які безпосередньо зачіпають інтереси Сполучених Штатів.

Швидше за все, тут ішлося про ситуацію, яка створює загрозу для самих США або має значення для передвиборчого періоду у Сполучених Штатах,

– припустив військовий оглядач.

Однією з таких тем може бути ситуація навколо Ірану, де військове протистояння тісно переплітається з контролем над нафтовими потоками та світовими цінами на енергоносії.

Нафтовий ринок може бути ключовою темою переговорів

Війну навколо Ірану Тимочко розглядає не як спробу повалити режим чи встановити контроль над країною, а насамперед через боротьбу за нафтовий ринок і маршрути постачання. Для Трампа військовий результат у класичному розумінні в такому випадку менш важливий, ніж збереження впливу на енергетичні потоки.

На цьому тлі з'являлася інформація про можливі домовленості Росії та Ірану, які могли б створити штучний дефіцит нафти. Одночасно США тиснули на країни ОПЕК, а окремі виробники заявляли про збільшення видобутку понад раніше погоджені обсяги.

Якщо буде криза з нафтою, це особливо перед виборами вдарить по Трампу,

– наголосив Тимочко.

Значення має й ситуація в Ормузькій протоці, через яку проходять важливі маршрути експорту енергоносіїв. Навіть короткочасне порушення постачання або стрибок цін може швидко позначитися на американському внутрішньому ринку.

Я думаю, тут більше питання в нафті й у тому, щоб вплинути на Росію, аби вона не гралася в іранську тему. Найбільше тут стоїть іранське питання, а не європейське,

– сказав військовий оглядач.

Українська тема під час таких контактів також може порушуватися, однак Тимочко припускає, що безпосередній інтерес Вашингтона зараз значною мірою пов'язаний із ризиками на нафтовому ринку та ситуацією навколо Ірану.

Для Трампа важливі й майбутні вибори

Ситуація на нафтовому ринку має для Трампа і внутрішньополітичне значення. Великий американський бізнес та впливові лобістські структури можуть відігравати помітну роль у підтримці Республіканської партії напередодні боротьби за місця в Конгресі та Сенаті.

Тимчасову суспільну реакцію можна створити й через соціальні мережі, однак її складніше перетворити на стійку політичну підтримку. Тимочко навів приклад TikTok, який здатен швидко поширювати емоційні повідомлення, але не обов'язково визначає подальший вибір людей.

TikTok може впливати на маси, але не на виборців. Це про емоцію, а не про політичну суб'єктність певних груп,

– пояснив він.

Для республіканців значно важливішими залишаються структури, які мають тривалий вплив на своїх працівників, аудиторії та політичні процеси. Від їхньої підтримки може залежати здатність партії зберегти сильні позиції в американському парламенті.

Трамп мусить мати підтримку певних лобістських структур, які можуть дати йому голоси, щоб Республіканська партія й далі залишалася впливовою в Конгресі та Сенаті,

– сказав Тимочко.

Візит Редкліффа до Москви військовий оглядач пов'язує передусім із ширшими інтересами адміністрації Трампа напередодні виборів, серед яких вагоме місце займають ситуація навколо Ірану та стабільність нафтового ринку.

Тимочко пояснив візит директора ЦРУ до Москви: дивіться відео