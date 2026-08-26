Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала высказал предположение, что поездка Джона Редклиффа могла быть связана, прежде всего, с вопросами, которые непосредственно затрагивают интересы США. Он объяснил, почему среди возможных тем видит Иран, нефтяной рынок и внутриполитические интересы Дональда Трампа.

Визит Редклиффа может предшествовать серьезным решениям

Объяснения Кремля о якобы дипломатическом характере контактов между американской и российской сторонами мало что проясняют в отношении истинного смысла поездки. ЦРУ и российские спецслужбы преследуют свои собственные цели, а разведывательная работа, хотя и может вестись под дипломатическим прикрытием, от этого не становится дипломатией.

Когда говорят о каком-то дипломатическом обмене, это ни о чем. Такие поездки действительно происходят в моменты, когда могут приниматься глобальные решения,

– сказал Тимочко.

В 2021 году Москву посещал тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс. Тогда американская сторона пыталась предупредить Кремль о последствиях подготовки масштабной войны против Украины. Нынешний контакт происходит уже на фоне предупреждений о возможном расширении российской агрессии и сложной ситуации внутри НАТО.

Дональд Трамп все чаще перекладывает ответственность за безопасность Европы на самих европейцев. В таких условиях особое значение для Вашингтона могут иметь вопросы, которые непосредственно затрагивают интересы Соединенных Штатов.

Скорее всего, речь шла о ситуации, которая создает угрозу для самих США или имеет значение для предвыборного периода в Соединенных Штатах,

– предположил военный обозреватель.

Одной из таких тем может быть ситуация вокруг Ирана, где военное противостояние тесно переплетается с контролем над нефтяными потоками и мировыми ценами на энергоносители.

Нефтяной рынок может стать ключевой темой переговоров

Войну вокруг Ирана Тимочко рассматривает не как попытку свергнуть режим или установить контроль над страной, а прежде всего как борьбу за нефтяной рынок и маршруты поставок. Для Трампа военный результат в классическом понимании в таком случае менее важен, чем сохранение влияния на энергетические потоки.

На этом фоне появлялась информация о возможных договоренностях России и Ирана, которые могли бы создать искусственный дефицит нефти. Одновременно США оказывали давление на страны ОПЕК, а отдельные производители заявляли об увеличении добычи сверх ранее согласованных объемов.

Если возникнет кризис с нефтью, это особенно перед выборами ударит по Трампу,

– подчеркнул Тимочко.

Важное значение имеет и ситуация в Ормузском проливе, через который проходят важные маршруты экспорта энергоносителей. Даже кратковременное нарушение поставок или скачок цен может быстро сказаться на американском внутреннем рынке.

Я думаю, здесь речь идет в первую очередь о нефти и о том, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она не играла на иранской теме. Главным здесь является иранский вопрос, а не европейский,

– сказал военный обозреватель.

Украинская тема во время таких контактов также может подниматься, однако Тимочко предполагает, что непосредственный интерес Вашингтона сейчас в значительной степени связан с рисками на нефтяном рынке и ситуацией вокруг Ирана.

Для Трампа важны и предстоящие выборы

Ситуация на нефтяном рынке имеет для Трампа и внутриполитическое значение. Большой американский бизнес и влиятельные лоббистские структуры могут играть заметную роль в поддержке Республиканской партии в преддверии борьбы за места в Конгрессе и Сенате.

Временную общественную реакцию можно вызвать и через социальные сети, однако ее сложнее превратить в устойчивую политическую поддержку. Тимочко привел пример TikTok, который способен быстро распространять эмоциональные сообщения, но не обязательно определяет дальнейший выбор людей.

TikTok может влиять на массы, но не на избирателей. Речь идет об эмоциях, а не о политической субъектности определенных групп,

– пояснил он.

Для республиканцев гораздо важнее остаются структуры, которые оказывают длительное влияние на своих сотрудников, аудиторию и политические процессы. От их поддержки может зависеть способность партии сохранить сильные позиции в американском парламенте.

Трамп должен иметь поддержку определенных лоббистских структур, которые могут обеспечить ему голоса, чтобы Республиканская партия и впредь оставалась влиятельной в Конгрессе и Сенате,

– сказал Тимочко.

Визит Редклиффа в Москву военный обозреватель связывает прежде всего с более широкими интересами администрации Трампа в преддверии выборов, среди которых важное место занимают ситуация вокруг Ирана и стабильность нефтяного рынка.

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