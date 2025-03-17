Немає гарантій, що цим обмежиться: Трамп пригрозив хуситам силою

Американський президент Трамп заявив, що будь-яка наступна атака хуситів отримає силову відповідь США, і немає гарантій, що цим обмежиться. Він звинуватив Іран у координації атак хуситів та погрожував Тегерану тяжкими наслідками.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Трампа на своїй сторінці у Truth Social.

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Що заявив Трамп

Президент США заявив, що сотні нападів, що здійснюються "хуситами, зловісними бандитами і головорізами", походять з Ірану.

Він також наголосив, що будь-яка подальша атака або відплата з боку хуситів зіткнеться з "великою силою".

Крім цього, Трамп написав, що Іран "став "невинною жертвою" терористів-ізгоїв, над якими вони втратили контроль, але вони не втратили контроль".

"Він диктує їм кожен крок, дає їм зброю, забезпечує їх грошима і високотехнологічною військовою технікою, і навіть, так званою, "розвідкою". Кожен постріл, зроблений хуситами, з цього моменту буде розглядатися як постріл, зроблений зі зброї і під керівництвом Ірану, і Іран буде нести відповідальність і страждати від наслідків, і ці наслідки будуть жахливими!" – написав президент США.