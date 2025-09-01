Президент США Дональд Трамп кілька днів не з’являвся на публічних заходах, що привернуло увагу медіа та користувачів соцмереж. Також поширювалася інформація, що на руках американського лідера з'явилися синці та набряки.

Однак згодом Трамп відповів на хвилю спекуляцій про свою смерть оптимістичним дописом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву у соцмережі Truth Social.

Як Трамп відреагував на чутки про свою смерть?

Коли в мережі почали спекулювати смертю американського президента, Трамп вирішив про себе нагадати оптимістичним дописом. Він написав: "Never felt better in my life", що з англійської перекладається, як "ніколи в житті не почувався краще".

Чому в мережі почали говорити про смерть Трампа?