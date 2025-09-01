1 вересня, 08:56
У мережі спекулюють смертю Трампа: президент США відповів оптимістичним дописом
Основні тези
- Президент США Дональд Трамп не з'являвся на публічних заходах, що викликало чутки про його смерть.
- Трамп відповів на спекуляції в соцмережі Truth Social, заявивши, що "ніколи в житті не почувався краще".
Президент США Дональд Трамп кілька днів не з’являвся на публічних заходах, що привернуло увагу медіа та користувачів соцмереж. Також поширювалася інформація, що на руках американського лідера з'явилися синці та набряки.
Однак згодом Трамп відповів на хвилю спекуляцій про свою смерть оптимістичним дописом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву у соцмережі Truth Social.
Як Трамп відреагував на чутки про свою смерть?
Коли в мережі почали спекулювати смертю американського президента, Трамп вирішив про себе нагадати оптимістичним дописом. Він написав: "Never felt better in my life", що з англійської перекладається, як "ніколи в житті не почувався краще".
Чому в мережі почали говорити про смерть Трампа?
- Президент США Дональд Трамп тривалий час не з'являвся на публіці, що спричинило чутки про його смерть.
- Заява віцепрезидента Джей Ді Венса про готовність стати президентом у разі "жахливої трагедії" лише погіршила ситуацію. Окрім цього, чутки підігріли й теорії навколо передбачень "Сімпсонів": у липні на Comic-Con у Сан-Дієго творець серіалу Метт Грейнінг пов'язав завершення його стрічки зі смертю Дональда Трампа.
- Однак згодом, 30 серпня, Трамп яскраво з'явився на публіці живий і здоровий. Тоді президент США йшов грати у гольф зі своєю онукою. Справжність кадрів підтвердив Newsweek. Проте перед тим у X з'явилося аж 87 000 постів із фразою "Трамп помер".