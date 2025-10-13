Дональд Трамп 13 жовтня виступив в ізраїльському парламенті – Кнесеті. Слова президента США ізраїльські парламентарі зустріли бурхливими оплесками, також глава Білого дому отримав подяки з боку прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

До теми Війна в Газі офіційно закінчилася, – Трамп

Як розпочався виступ Дональда Трампа в Кнесеті?

Дональд Трамп став четвертим президентом США, який мав честь виступити в ізраїльському Кнесеті. До нього це були:

Джиммі Картер (у 1979 році);

Білл Клінтон (у 1994 році);

Джордж Буш – молодший (у 2008 році).

Коли американський лідер увійшов до зали Кнесету, присутні зустріли його тривалими оваціями стоячи, які тривали понад дві хвилини. Президента США представили, як "найкращого друга Ізраїлю в Білому домі".

Спочатку слово взяв спікер Кнесету Амір Охана. Він назвав Дональда Трампа "гігантом єврейської історії", а також описав лідера США як "рідкісного колоса", що буде "закарбований у пантеоні історії через тисячі років".

Єврейський народ пам'ятатиме вас,

– сказав Охана до Трампа.

Спікер ізраїльського парламенту також сказав, що "світу потрібно більше Трампів".

Після цього виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Він сказав, що ім'я Дональда Трампа також буде вкарбоване в історії Ізраїлю, і "в анналах людства".

Нетаньягу заявив Кнесету, що всі живі заручники повернулися до Ізраїлю, і сказав, що він "хотів би особисто" подякувати Трампу.

"Є багато інших причин подякувати вам з часу вашого останнього візиту сюди. Дякую за визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами, дякую за те, що виступили проти брехні проти Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй", – сказав Нетаньягу.

Також глава ізраїльського уряду заявив, що подав кандидатуру Дональда Трампа на Премію Ізраїлю. Таким чином американський лідер може стати першим неізраїльтянином, який отримає цю нагороду.

Я хочу, щоб ти отримав Премію Ізраїлю, нашу найвищу нагороду для нашого найкращого друга. Коли інші були слабкі, ти був сильним. Коли інші боялися, ти був сміливим. Коли інші покинули нас, ти був поруч з нами. Від імені уряду та народу Ізраїлю я дякую за твою надзвичайну дружбу, за допомогу у поверненні наших заручників, за підтримку маршу Ізраїлю до перемоги та за те, що проклав шлях до миру,

– наголосив Нетаньягу.

Що сказав сам Трамп у виступі в Кнесеті?

Дональд Трамп заявив у виступі, що "після стількох років безперервної війни та нескінченної небезпеки сьогодні небо спокійне, гармати мовчать, а сирени стихли".

"Це не лише кінець війни, це кінець епохи терору та смерті та початок епохи віри, надії та Бога. Це початок великої злагоди та тривалої гармонії для Ізраїлю та всіх народів того, що незабаром стане справді чудовим регіоном", – сказав американський лідер.

Потім Трамп звернувся до Нетаньягу, сказавши, що "з ним нелегко мати справу, але саме це робить його великим".

Цікаво, що виступ американського лідера намагалися перервати два ліві члени Кнесету – Офер Кассіф та Айман Одех. Обох ізраїльських політиків вивели із зали, після чого Трамп сказав, що "це було дуже ефектно".

Далі Дональд Трамп повторив свою улюблену заяву про те, що він врегулював численні війни з моменту повернення до Білого дому, наголосивши "тепер включно з цією".

Люди можуть говорити, що це було трохи швидко, бо вчора я казав 7 (врегульованих воєн – 24 Канал), але тепер я можу сказати – 8,

– наголосив Трамп.

Президент США наголосив, що його особистість "спрямована на зупинення війн, і, здається, це працює". Дональд Трамп також сказав Беньяміну Нетаньягу: "Ти можеш бути трохи добрішим, бо ти більше не воюєш".

У своєму завершальному слові Трамп сказав, що "буде надія, гармонія, можливості та щастя тут, у духовному та географічному центрі всього світу".

"Це ти є, Ізраїлю. Америка та всі країни Близького Сходу незабаром стануть безпечнішими, сильнішими, більшими та більш квітучими, ніж будь-коли. Це справді честь, президента США рідко запрошують на таке, і я люблю Ізраїль, я повністю вас підтримую", – резюмував глава Білого дому.

Сам виступ Дональда Трампа тривав понад годину.

Чому Дональд Трамп приїхав в Ізраїль?