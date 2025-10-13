Дональд Трамп 13 октября выступил в израильском парламенте Кнессете. Слова президента США израильские парламентарии встретили бурными аплодисментами, также глава Белого дома получил благодарности со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

К теме Война в Газе официально закончилась, – Трамп

Как началось выступление Дональда Трампа в Кнессете?

Дональд Трамп стал четвертым президентом США, который имел честь выступить в израильском Кнессете. До него это были:

Джимми Картер (в 1979 году);

Билл Клинтон (в 1994 году);

Джордж Буш – младший (в 2008 году).

Когда американский лидер вошел в зал Кнессета, присутствующие встретили его длительными овациями стоя, которые длились более двух минут. Президента США представили, как "лучшего друга Израиля в Белом доме".

Сначала слово взял спикер Кнессета Амир Охана. Он назвал Дональда Трампа "гигантом еврейской истории", а также описал лидера США как "редкого колосса", который будет "запечатлен в пантеоне истории через тысячи лет".

Еврейский народ будет помнить вас,

– сказал Охана к Трампу.

Спикер израильского парламента также сказал, что "миру нужно больше Трампов".

После этого выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он сказал, что имя Дональда Трампа также будет выгравировано в истории Израиля, и "в анналах человечества".

Нетаньяху заявил Кнессету, что все живые заложники вернулись в Израиль, и сказал, что он "хотел бы лично" поблагодарить Трампа.

"Есть много других причин поблагодарить вас со времени вашего последнего визита сюда. Спасибо за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, спасибо за то, что выступили против лжи против Израиля в Организации Объединенных Наций", – сказал Нетаньяху.

Также глава израильского правительства заявил, что подал кандидатуру Дональда Трампа на Премию Израиля. Таким образом американский лидер может стать первым неизраильтянином, который получит эту награду.

Я хочу, чтобы ты получил Премию Израиля, нашу высшую награду для нашего лучшего друга. Когда другие были слабые, ты был сильным. Когда другие боялись, ты был смелым. Когда другие покинули нас, ты был рядом с нами. От имени правительства и народа Израиля я благодарю за твою чрезвычайную дружбу, за помощь в возвращении наших заложников, за поддержку марша Израиля к победе и за то, что проложил путь к миру,

– подчеркнул Нетаньяху.

Что сказал сам Трамп в выступлении в Кнессете?

Дональд Трамп заявил в выступлении, что "после стольких лет непрерывной войны и бесконечной опасности сегодня небо спокойное, пушки молчат, а сирены стихли".

"Это не только конец войны, это конец эпохи террора и смерти и начало эпохи веры, надежды и Бога. Это начало большого согласия и длительной гармонии для Израиля и всех народов того, что вскоре станет действительно замечательным регионом", – сказал американский лидер.

Затем Трамп обратился к Нетаньяху, сказав, что "с ним нелегко иметь дело, но именно это делает его великим".

Интересно, что выступление американского лидера пытались прервать два левых члена Кнессета – Офер Кассиф и Айман Одех. Обоих израильских политиков вывели из зала, после чего Трамп сказал, что "это было очень эффектно".

Далее Дональд Трамп повторил свое любимое заявление, что он урегулировал многочисленные войны с момента возвращения в Белый дом, подчеркнув "теперь включая эту".

Люди могут говорить, что это было немного быстро, потому что вчера я говорил 7 (урегулированных войн – 24 Канал), но теперь я могу сказать – 8,

– подчеркнул Трамп.

Президент США подчеркнул, что его личность "направлена на остановку войн, и, кажется, это работает". Дональд Трамп также сказал Биньямину Нетаньяху: "Ты можешь быть немного добрее, потому что ты больше не воюешь".

В своем заключительном слове Трамп сказал, что "будет надежда, гармония, возможности и счастье здесь, в духовном и географическом центре всего мира".

"Это ты есть, Израиля. Америка и все страны Ближнего Востока скоро станут более безопасными, сильнее, большими и более процветающими, чем когда-либо. Это действительно честь, президента США редко приглашают на такое, и я люблю Израиль, я полностью вас поддерживаю", – резюмировал глава Белого дома.

Само выступление Дональда Трампа длилось более часа.

Почему Дональд Трамп приехал в Израиль?