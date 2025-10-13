Также американский лидер прибыл в Кнессет, где он произнесет речь, после чего отправится в Египет на саммит в Шарм-эш-Шейхе. Главное из визита президента США в Израиль, передает 24 Канал.

Что известно о визите Трампа в Израиль?

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в международном аэропорту Бен-Гурион около 10:00 утра по местному времени. По данным Associated Press, он пролетел над площадью Заложников в Тель-Авиве, где собрались тысячи людей.

Встречали президента США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой, советник президента США Джаред Кушнер с Иванкой Трамп и спецпосланник Стив Уиткофф.

Трамп заявил об окончании войны в Газе

CNN пишет, что Дональд Трамп заявил, что война в Секторе Газа завершена. По его мнению, что стороны будут придерживаться соглашения о прекращении огня.

Думаю, люди от этого устали. Это длилось столетия, так, не только недавно. Это длилось веками... Да, прекращение огня будет соблюдаться,

– сказал американский лидер.

В парламенте Израиля Дональд Трамп официально объявил, что война в Газе закончена.

Это великий день...Это совершенно новое начало,

– сообщил Трамп.

Также президент Соединенных Штатов похвалил Нетаньяху, назвав его премьером военного времени, который выполнил "очень хорошую работу".

В интервью Axios Трамп назвал мирное соглашение по Газе "возможно самым большим делом" своей жизни.

Кстати, в Шарм-эш-Шейхе 13 октября состоится международный саммит для согласования дальнейших шагов по миру в Газе. Известно, что на нем не будет Нетаньяху. Трамп ответил изданию, что не знает причин его отсутствия.

Детали визита Трампа в Кнессет

Также Дональд Трамп уже прибыл в Кнессет, сообщает The Times of Israel. Он должен встретиться с семьями заложников и выступить с речью.

Что предшествовало?