Трамп заявив, що багато допомагає Україні та згадав про розмову з Зеленським

Відповідаючи на питання журналістів, президент США згадав про допомогу Україні. За словами Трампа, він багато допомагає Києву.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Що Трамп сказав про Україну

Журналістка запитала американського лідера: "чому ви не допомагаєте Україні таким чином, як допомагаєте Ізраїлю". Дональд Трамп відповів:

Я допомагаю Україні. Я допомагаю багато. І це війна, якої не мало б бути.

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Президент США укотре наголосив, що, якби він був лідером країни, то війни Росії з Україною не сталося б. Також, за словами Трампа, він зміг би запобігти інфляції, якби був президентом.

"У вас була стратегічна розмова з Зеленським. Яку стратегію ви обговорили?" – Запитав журналіст. Трамп розповів про враження від перемовин з українським лідером.

Це була хороша розмова. Та я був дуже розчарований своєю розмовою з Путіним,

– сказав президент США.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявляв, що не знає, чи зможе знайти спосіб завершити війну в Україні. "Я не знаю. Я не можу сказати вам, станеться це чи ні", – сказав він, відповідаючи на питання журналіста.