У Білому домі заявили, що США "не можуть" безкінечно постачати зброю Україні
- Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не можуть безкінечно постачати зброю для України.
- Попри це, США продовжують надавати або продавати озброєння Україні через механізми НАТО.
США "не можуть" безкінечно постачати зброю для потреб України. Президент Дональд Трамп прагне якомога швидшого закінчення війни.
Відповідну заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в інтервʼю Fox News у понеділок, 24 листопада, повідомляє 24 Канал.
Що заявила Левітт про допомогу Україні?
Керолайн Левітт під час спілкування зі ЗМІ заявила, що Дональд Трамп вже "вклав величезну кількість часу та енергії" у пошук шляхів закінчення війни Росії проти України, через що заслуговує на вдячність.
За її словами, головною метою американського президента є припинення вбивств та остаточне завершення війни, і його розчарування нібито насамперед відображає настрої американського суспільства.
Також вона наголосила, що попри "припинення фінансування цієї війни" з боку Дональда Трампа, США все ж продовжують надсилати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.
Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася,
– додала прессекретарка Білого дому.
Що відомо про допомогу США Україні?
Колишній президент США Джо Байден підписав закон про виділення допомоги Україні. Однак зараз Пентагон використовує кошти за цим законом для створення власних запасів рідкісноземельних матеріалів.
До цього Сполучені Штати схвалили можливий продаж Україні системи ППО Patriot. Важливо, що йдеться і про обладнання до цього зенітно-ракетного комплексу на суму близько 105 мільйонів доларів.
Раніше Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами, заявив, що США нібито більше не витрачають власні кошти на підтримку України. На його думку, війна між Росією та Україною завдала серйозних збитків.