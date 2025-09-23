Президент США Дональд Трамп знову заявив, що йому потрібен час, щоб відповісти, чи довіряє главі Кремля. Цього разу він заявив про дедлайн в місяць.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію президентів України та США у Нью-Йорку.

Чи довіряє Трамп Путіну?

Під час пресконференції лідерів України та США журналісти порушили питання довіри до Путіна, яке адресували Трампу. На це американський лідер відповів, що потрібен "ще місяць", щоб це з'ясувати.

Репортерка: Ви все ще довіряєте Путіну?

Трамп: Я повідомлю вам приблизно через місяць,

– коротко відповів лідер США.

Зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку: про що ще говорили