"Еще месяц": Трамп в своем стиле ответил на вопрос о доверии к Путину в своем стиле
- Трамп очертил время на выяснение, доверяет ли он Путину.
- Лидер США сказал, что нужен "еще месяц", чтобы выяснить, доверяет ли он главе Кремля.
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что ему нужно время, чтобы ответить, доверяет ли главе Кремля. На этот раз он заявил о дедлайне в месяц.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президентов Украины и США в Нью-Йорке.
Доверяет ли Трамп Путину?
Во время пресс-конференции лидеров Украины и США журналисты подняли вопрос доверия к Путину, который адресовали Трампу. На это американский лидер ответил, что нужен "еще месяц", чтобы это выяснить.
Репортерка: Вы все еще доверяете Путину?
Трамп: Я сообщу вам примерно через месяц,
– коротко ответил лидер США.
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: о чем еще говорили
Дональд Трамп высказался относительно войны в Украине. Он заявил, что "Россия не выглядит такой выдающейся". По его словам, война завершится "еще не скоро".
Во время общения с медиа, президент США похвалил Украину и подчеркнул, что наша страна "сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию".
Также у Трампа спросили, готов ли он предоставить Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО, на что он ответил: "пока рано отвечать, но мы будем обсуждать это".
Президент Зеленский также поделился первыми впечатлениями после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН. Разговор длился около часа. По его словам, "очень хорошая встреча сегодня была... она была, наверное, наиболее наполненная".