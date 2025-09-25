Дрони кілька разів атакували Данію. У ніч проти 25 вересня було закрито кілька аеропортів, що стало вже другою атакою на країну. Місцеві жителі тепер стурбовані, чи безпечно у Європі.

Яна, українка, яка проживає в Копенгагені, ексклюзивно поділилася з 24 Каналом про те, які настрої у місцевих жителів після цих інцидентів.

Дивіться також Дрони знову літали над Данією, паралізований аеропорт Ольборга: все про резонансний інцидент

Що думають у Данії про атаки дронами?

Яна звернула увагу, що деякі данці критикують політику очільниці уряду Метте Фредеріксен. Дехто твердить, що Данія "надмірно" підтримує українців і тому постраждала сама.

Таких людей, за її словами, на жаль, стає усе більше. Вони заявляють, що не хочуть платити податки, які потім ідуть на підтримку України. Багато хто хоче залишатися осторонь і "не лізти у всі ці справи". Але в Копенгагені, де живе Яна, дуже багато тих, хто підтримує Україну й українців.

Настрій у жителів такий собі. Людям сказали, що прямої військової загрози наразі немає. Я мама, і багато батьків почали задумуватись, чи буде безпечно взагалі в Європі,

– говорить Яна.

У місцевих чатах данці обурені владою. Деякі навіть вважають, що влада "втягнула Данію в пряму конфронтацію з Росією", та переймаються за безпеку. Хтось звертає увагу, що їхня держава не збила дрони.

Зверніть увагу! Після атак на Європу проросійські політики виступили із заявами, мовляв, у нападі винні самі європейці. На думку Орбана, Польщу атакували, бо дуже залучена у війну Росії проти України. Сіярто заявив, що з Росією слід продовжувати діалог. Хоча Будапешт нібито стурбований порушенням повітряного простору Польщі.

Реакція данців на атаки дронами:

"Доречним питанням, мабуть, є те, наскільки добре ми здатні захистити, наприклад, українських виробників зброї на данській землі. Метте Фредеріксен та уряд трохи нагадують ту добру стару історію про нове вбрання імператора. Або ту, що "не слід пишатися, поки не застрелять ведмедя". Сумно, що Метте та уряд втягнули Данію в пряму конфронтацію з Росією" (Арне Расмуссен).

"Уряд докладав усіх зусиль, щоб допомогти Україні, а тепер виявляється, що ми навіть не готові впоратися з простим дроном. Я хвилююся за нашу безпеку, бо ні про що не подбали" (Кіліє Зоммер).

"Інші країни збивають дрони, а Данія погрожує штрафами та здивовано просто дивиться на них. Данія – повне посміховисько" (Томас Гансен).

Довідка. "Нове вбрання короля" – відома казка Андерсена. В ній король і всі придворні вдавали, ніби бачать тканину, якої насправді не існувало. Але не зізнавалися, бо тканина буцімто була невидимою людям, непридатним для своїх посад або надмірно дурним. Так тривало, доки хлопчик не крикнув, що король насправді голий.

Що відомо про атаку дронів у Данії?