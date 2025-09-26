Генсек НАТО заявив, що Західні армії не можуть дозволити собі збивати дешеві дрони дорогими ракетами. За його словами, альянс швидко вчиться в України протидіяти російським дронам.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар генерального секретаря НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Bloomberg.

Що Рютте сказав про протидію російським БпЛА?

Марк Рютте визнав, що НАТО бракує належного обладнання для протидії російським безпілотникам, але додав, що альянс навчається від українського досвіду і невдовзі розгорне нові системи. Йдеться про створення можливості мати під рукою новітні перехоплювачі, поряд із традиційними засобами ППО.

Неприпустимо збивати дрони, які коштують тисячу-дві тисячі доларів, ракетами за пів мільйона чи мільйон. Усі ми швидко розробляємо нові технології й вчимося в українців,

– сказав генеральний секретар НАТО.

Протягом кількох днів союзники відкрито сперечалися, чи слід збивати російські літаки, які неодноразово перетинали кордон НАТО. Проте цього тижня європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на подальші порушення повною силою, включно зі збиттям російських літаків.

Марк Рютте відмовився коментувати ці розмови, але визнав, що подібні "сигнали" звучать постійно в неформальних каналах. Водночас він назвав останні дронові інциденти в Данії дуже тривожними, а місцева влада наразі перевіряє можливу причетність Росії.

До слова, в ефірі 24 Каналу військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив, що НАТО не має єдиної позиції щодо реагування на провокації Кремля, навіть щодо того, чи вважати це нападом.

Що відомо про загострення напруги в Європі?