В Європі загострюється безпекова ситуація через постійні вторгнення ворожих БпЛА в повітряний простір. Так, невідомі безпілотники помітили вже над бельгійською військовою базою в Ельзенборні.

Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал видання VRT News.

Що відомо про підозрілі дрони в Бельгії?

У ніч проти п'ятниці, 3 жовтня, приблизно о 1:45 над військовим полігоном Ельзенборн у бельгійській провінції Льєж кружляли 15 чужих БпЛА.

До слова, Ельзенборн розташований неподалік німецького кордону та займає площу 28 квадратних кілометрів. Це один із найбільших тренувальних таборів бельгійської армії, де проводяться, зокрема, стрілецькі навчання у спеціально охоронюваних зонах.

Інцидент підтвердили у відомстві міністра оборони Бельгії Тео Франкена, представника фламандських націоналістів. Наразі триває розслідування всіх обставин польоту цих дронів

Цікаво, що безпілотники вдалося виявити випадково, адже саме в цей час на базі тестувалася система для їхнього перехоплення та ідентифікації.

Так, завдяки випробуванням апаратура зафіксувала політ усіх 15 дронів. Вважається, що вони могли злетіти з території Бельгії, а згодом перетнули кордон з Німеччиною.

Там БпЛА помітила поліція містечка Дюрен. Хто саме стоїть за запуском дронів і з якою метою вони перебували у прикордонному повітряному просторі, поки що невідомо.

Зауважте! В контексті зростання напруги в Європі ексрадник командувача військами США, американський аналітик Марк Войджер переконаний, що Росія продовжить провокації проти країн НАТО у межах гібридної війни.

Водночас, за словами Войджера, Росія застосовує тактику заперечення причетності, як це було під час інциденту з дронами над урядовим кварталом Польщі.

Як Європу атакують невідомі безпілотники?