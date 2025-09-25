Невідомі дрони уже вдруге фіксували над Данією. Росія тим часом усіляко заперечує свою причетність до цих інцидентів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посольства Росії у Данії.

Дивіться також "Чи безпечно тепер у Європі": українка з Данії розповіла, як місцеві реагують на дрони в країні

Що кажуть у Росії про дрони над Данією?

Росіяни назвали випадки із дронами над Данією "зрежисованими".

Очевидно, що інциденти із зафіксованими порушеннями роботи данських аеропортів є зрежисованою провокацією. Безсумнівно, вона буде використана як привід для подальшої ескалації напруженості на користь сил, що всіма способами домагаються максимального затягування українського конфлікту та його розширення на інші країни,

– цинічно заявили у російському посольстві.

Там додали, що "категорично" відкидають "абсурдні спекуляції щодо причетності до інцидентів".

До слова, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зауважив, що безпілотники з'являються саме у тих країнах, які найбільше постачають допомогу Україні. На його думку, Росія такими діями вдається до психологічного тиску, щоб Європа займалася своєю безпекою, а не українською.

Що відомо про дрони над Данією?