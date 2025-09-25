Дрони над Данією: у Росії цинічно відповіли на звинувачення
- У посольстві Росії заявили, що випадки з дронами над Данією є "зрежисованими провокаціями" та заперечують свою причетність до них.
Невідомі дрони уже вдруге фіксували над Данією. Росія тим часом усіляко заперечує свою причетність до цих інцидентів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посольства Росії у Данії.
Дивіться також "Чи безпечно тепер у Європі": українка з Данії розповіла, як місцеві реагують на дрони в країні
Що кажуть у Росії про дрони над Данією?
Росіяни назвали випадки із дронами над Данією "зрежисованими".
Очевидно, що інциденти із зафіксованими порушеннями роботи данських аеропортів є зрежисованою провокацією. Безсумнівно, вона буде використана як привід для подальшої ескалації напруженості на користь сил, що всіма способами домагаються максимального затягування українського конфлікту та його розширення на інші країни,
– цинічно заявили у російському посольстві.
Там додали, що "категорично" відкидають "абсурдні спекуляції щодо причетності до інцидентів".
До слова, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зауважив, що безпілотники з'являються саме у тих країнах, які найбільше постачають допомогу Україні. На його думку, Росія такими діями вдається до психологічного тиску, щоб Європа займалася своєю безпекою, а не українською.
Що відомо про дрони над Данією?
Ввечері 22 вересня 4 великих дрони помітили над Данією. Через це на 4 години зупиняли роботу Міжнародного аеропорту Копенгагена. Зазначається, що безпілотники летіли з різних напрямків, вмикали та вимикали світло, а потім взагалі зникли. Збити їх не вдалося.
До слова, тієї ночі невідомі дрони фіксували і над Норвегією та Швецією.
У ніч на 25 вересня інцидент знову повторився. Через це зупиняли рейси в аеропорті Ольборга. Окрім того, дрони літали поблизу інших аеропортів та військової бази. Збити їх теж не вдалося.