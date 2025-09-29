У Норвегії розвернули пасажирський літак через невідомий дрон
- Літак з Осло до Бардуфосса в Норвегії розвернули через виявлений дрон, а аеропорт у Тромсе тимчасово закрили.
- Дрони бачили також біля аеропорту Брьоннейзунд, де їх польоти заборонені.
У Норвегії 28 вересня пасажирський літак з Осло до Бардуфосса довелося розвернути через виявлений дрон у небі. Також невідомий БпЛА спричинив призупинення роботи аеропорту у Тромсе.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NRK.
Чому розвернули пасажирський літак у Норвегії?
У неділю, 28 вересня, ввечері в Норвегії пасажирський рейс авіакомпанії Norwegian, що прямував з Осло до Бардуфосса, був змушений розвернутися через зафіксований дрон у небі. Це підтвердили в компанії о 23:30 за місцевим часом.
Через інцидент аеропорт у Тромсе тимчасово закрили. За даними Flightradar, літак розвернувся о 20:47. Водночас уже за пів години з аеропорту вилетів інший рейс.
У той же день дрони бачили також у зоні, де їхні польоти заборонені, а саме біля аеропорту Брьоннейзунд у Нурланні. Там ще один літак скерували до іншого аеропорту.
Напередодні, у суботу, поліція Норвегії посилила правила польотів дронів навколо чотирьох аеропортів у Нурланні після подібних випадків. Серед них – Брьоннейзунд, Буде, Евенес та Анденес.
Після порушень Росією повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії три країни НАТО наголосили, що захищатимуть своє небо від будь-яких літаків, ракет чи дронів. Полковник США у відставці Джон Світ зазначив в етері 24 Каналу, що ці заяви важливі, але повинні супроводжуватися реальними діями.
Реакції на вторгення дронів в Європу
Військово-повітряні сили Данії вже кілька днів поспіль підіймають винищувачі через ймовірну активність дронів у Балтійському морі. Місцеві жителі повідомляли про невідомі об'єкти в небі.
НАТО посилило присутність у Балтійському морі, відправивши фрегат ППО та додаткові засоби після інцидентів із безпілотниками, зокрема, в Данії.