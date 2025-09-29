У Норвегії 28 вересня пасажирський літак з Осло до Бардуфосса довелося розвернути через виявлений дрон у небі. Також невідомий БпЛА спричинив призупинення роботи аеропорту у Тромсе.

Чому розвернули пасажирський літак у Норвегії?

У неділю, 28 вересня, ввечері в Норвегії пасажирський рейс авіакомпанії Norwegian, що прямував з Осло до Бардуфосса, був змушений розвернутися через зафіксований дрон у небі. Це підтвердили в компанії о 23:30 за місцевим часом.

Через інцидент аеропорт у Тромсе тимчасово закрили. За даними Flightradar, літак розвернувся о 20:47. Водночас уже за пів години з аеропорту вилетів інший рейс.

У той же день дрони бачили також у зоні, де їхні польоти заборонені, а саме біля аеропорту Брьоннейзунд у Нурланні. Там ще один літак скерували до іншого аеропорту.

Напередодні, у суботу, поліція Норвегії посилила правила польотів дронів навколо чотирьох аеропортів у Нурланні після подібних випадків. Серед них – Брьоннейзунд, Буде, Евенес та Анденес.

Після порушень Росією повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії три країни НАТО наголосили, що захищатимуть своє небо від будь-яких літаків, ракет чи дронів. Полковник США у відставці Джон Світ зазначив в етері 24 Каналу, що ці заяви важливі, але повинні супроводжуватися реальними діями.

Реакції на вторгення дронів в Європу