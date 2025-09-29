В Норвегии развернули пассажирский самолет из-за неизвестного дрона
- Самолет из Осло в Бардуфосс в Норвегии развернули из-за обнаруженного дрона, а аэропорт в Тромсе временно закрыли.
- Дроны видели также возле аэропорта Брённейзунд, где их полеты запрещены.
В Норвегии 28 сентября пассажирский самолет из Осло в Бардуфосс пришлось развернуть из-за обнаруженного дрона в небе. Также неизвестный БпЛА вызвал приостановку работы аэропорта в Тромсе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NRK.
Почему развернули пассажирский самолет в Норвегии?
В воскресенье, 28 сентября, вечером в Норвегии пассажирский рейс авиакомпании Norwegian, следовавший из Осло в Бардуфосс, был вынужден развернуться из-за зафиксированного дрона в небе. Это подтвердили в компании в 23:30 по местному времени.
Из-за инцидента аэропорт в Тромсе временно закрыли. По данным Flightradar, самолет развернулся в 20:47. В то же время уже через полчаса из аэропорта вылетел другой рейс.
В тот же день дроны видели также в зоне, где их полеты запрещены, а именно возле аэропорта Брьоннейзунд в Нурланне. Там еще один самолет направили в другой аэропорт.
Накануне, в субботу, полиция Норвегии ужесточила правила полетов дронов вокруг четырех аэропортов в Нурланне после подобных случаев. Среди них – Брьоннейзунд, Буде, Эвенес и Анденес.
После нарушений Россией воздушного пространства Польши, Румынии и Эстонии три страны НАТО отметили, что будут защищать свое небо от любых самолетов, ракет или дронов. Полковник США в отставке Джон Свит отметил в эфире 24 Канала, что эти заявления важны, но должны сопровождаться реальными действиями.
Реакции на вторжение дронов в Европу
Военно-воздушные силы Дании уже несколько дней подряд поднимают истребители из-за вероятной активности дронов в Балтийском море. Местные жители сообщали о неизвестных объектах в небе.
НАТО усилило присутствие в Балтийском море, отправив фрегат ПВО и дополнительные средства после инцидентов с беспилотниками, в частности, в Дании.