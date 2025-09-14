На Заході військові експерти та активісти закликають союзників по НАТО закрити небо над Україною. Стало відомо, скільки літаків знадобиться для втілення цього задуму.

Із ініціативою "Небесний щит" виступила неурядова організація "Ціна свободи". Її підтримала група військових експертів та кілька сотень європейських та американських політиків, пише 24 Канал із посиланням на французьке видання Le Monde.

Як союзники можуть захистити Україну з повітря?

Ідея полягає у тому, що Європа більше не може покладатися на оборонну стратегію. Полювання за російськими дронами, які заблукали над її територією, не є виходом. Союзники мають перехоплювати ворожі цілі ще до того, як вони потраплять в їхній повітряний простір, а, отже, збивати їх над Україною.

Передбачається, що європейські партнери повинні взяти участь у знешкодженні російських ракет і безпілотників над західною Україною. У такий спосіб вони захищатимуть не лише власну територію, але й критичні об'єкти, атомні електростанції та цивільне населення України.

Для виконання цієї місії, за прогнозами експертів, на початковому етапі буде достатньо 120 літаків союзників.

Що відомо про російську повітряну загрозу для Європи?