Росія продовжує запускати безпілотники по різних країнах Європи. При цьому диктатор Путін насміхається з цих інцидентів.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін, зауваживши, що Путін цілком може готувати вторгнення до Європи. Це буде наступним шоком після 2014 року та повномасштабної війни.

До теми Путін має три цілі, пов'язані з ЄС і НАТО: The Economist назвали їх

Чи здатна Росія несподівано напасти на Європу?

Як наголосив Клімкін, підготувати таємне вторгнення в одну з країн Європи буде дійсно складно. При теперішньому рівні розвідки такі плани будуть одразу розкриті. Тому тут складно зробити щось несподіване.

Звісно, диктатор може продовжувати запускати дрони по Європі. Це спонукає наших партнерів зміцнюватися.

Його дещо зневажлива манера говорити про Європу також працює на нашу користь. Оскільки Європа розуміє ставлення з його боку. Далеко не всі усвідомлюють глибину презирства, яке існує у нього щодо Європи. Те, що Європа серйозно думає над побудовою безпекового та оборонного сектору. Принаймні починає виділяти додаткові кошти. Це реакція на те, що ми бачимо,

– сказав Клімкін.

Чим більше Путін насміхається з Європи – тим більше це працює проти нього. Адже Європа поступово починає зміцнюватися.

