Трамп вигадав нову посаду від Білого дому для свого зятя
- Дональд Трамп призначив Джареда Кушнера спеціальним посланником з питань миру для укладання нових дипломатичних угод.
- Кушнер вже працював радником і спецпредставником Трампа, зокрема щодо Близького Сходу.
Дональд Трамп має намір призначити свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником з питань миру. Очікується, що він укладатиме нові дипломатичні угоди.
Про це повідомило Politico.
Що відомо про нову посаду Кушнера?
Президент США Трамп оголосив рішення про нову посаду під час першої Ради миру 19 лютого. Зазначається, що там були присутні десятки світових лідерів.
За словами американського лідера, Кушнер займатиметься "посередництвом при укладанні нових дипломатичних угод".
Як пише видання, Трамп позитивно оцінив попередній досвід свого зятя у першій адміністрації. Зокрема, відзначив його участь у переговорах на Близькому Сході, включно з підготовкою Авраамської угоди.
Дуже розумний хлопець. Ми робимо Джареда також посланцем миру. Вони (з Віткоффом – 24 Канал) обидва посланці миру, і я вам скажу ось що. Я спостерігаю за цими хлопцями та кажу: принаймні, ми захищені з погляду інтелекту,
– сказав Трамп.
Журналісти нагадали, що Кушнер уже працював старшим радником у першій адміністрації Дональда Трампа. Тоді він нібито відігравав ключову роль у формуванні відносини між Ізраїлем і низкою арабських держав.
Також зять Трампа разом зі Стівом Віткоффом працювали на переговорах на Близькому Сході та щодо війни Росії проти України.
Які ще заяви звучали на Раді миру?
Лідер США під час Ради миру вкотре нагадав, що його адміністрація "завершила вісім війн". У 2026 році Трамп, мовляв, має на меті закінчити війну в Україні. За його словами, ця війна виявилась складнішою, ніж він очікував.
Також Дональд Трамп згадав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Президент США назвав його "сильним союзником і політиком, який підтримує мирні ініціативи".
Окремо американський лідер наголосив на потребі укласти з Іраном нову ядерну угоду.