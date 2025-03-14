Джей Ді Венса з дружиною освистали на концерті оркестру російського композитора у Вашингтоні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс разом зі своєю дружиною Ушею Венс відвідав концерт оркестру російського композитора Шостаковича у Вашинготоні. Однак, публіка не надто гостинно зустріла політика.

Побачивши пару, люди освистали Венсів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як люди зустріли Венса

Разом з другою леді Сполучених Штатів, ввечері у четвер, 13 березня, Венс відвідав концерт у Центрі виконавського мистецтва імені Кеннеді у Вашингтоні.

Коли віцепрезидент зайняв своє місце в ложі, у залі пролунали гучні вигуки, що тривали близько 30 секунд. У мережі з'явилося відео, де Венс махає аудиторії, сідаючи на своє місце.

Як публіка зустріла Джей Ді Венса та його дружину: відео The Guardian

Варто додати, що це викликало резонанс через те, що раніше президент США Дональд Трамп призначив себе головою Центру Кеннеді та звільнив 18 членів його правління. Зокрема, тоді було звільнено Дебору Раттер –першу жінку-президента, яку призначив колишній американський президент Джо Байден.

Це спричинило відставки багатьох членів правлінням центру та призвело до скасування 8-тижневого бродвейського мюзиклу "Гамільтон".

До слова, раніше Венс вирушив на відпочинок у Вермонт. Однак, його плани зірвали проукраїнські протестувальники. Активісти організували протест із плакатами, звинувачуючи Венса в зраді через його поведінку під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.