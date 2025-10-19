Колишнього президента США Джо Байдена вперше побачили на публіці після того, як він почав проходити лікування від раку простати. Ексглава Білого дому відвідав месу у церкві.

Який вигляд має Байден зараз?

82-річного Джо Байдена вперше побачили на публіці у суботу, 18 жовтня, після повідомлень про його лікування від раку простати. Колишній президент США відвідав вечірню месу в римо-католицькій церкві Святого Йосипа на Брендівайні, яку регулярно відвідує протягом десятиліть.

Байдена сфотографували після годинного богослужіння. Він повільно йшов і тримався за жінку, яка його підтримувала.



Джо Байден уперше за довгий час з'явився на публіці / Фото Mr Owl для NY Post

Політик був у костюмі й кілька хвилин спілкувався з парафіянами, після чого залишив храм. На богослужінні експрезидент США був без своєї дружини Джилл Байден.

Відтоді як Байден залишив Білий дім у січні, він рідко з'являється на публіці – здебільшого через медичні причини або короткі офіційні виходи.

Який вигляд має Джо Байден зараз / Фото Mr Owl для NY Post

Попри лікування, команда експрезидента США повідомила, що політик планує найближчим часом відвідати два заходи: церемонію нагородження в Бостоні та благодійний вечір Демократичної партії в Небрасці.

Що відомо про здоров'я експрезидента США?