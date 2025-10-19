Бывшего президента США Джо Байдена впервые увидели на публике после того, как он начал проходить лечение от рака простаты. Экс-глава Белого дома посетил мессу в церкви.

Как выглядит Байден сейчас?

82-летнего Джо Байдена впервые увидели на публике в субботу, 18 октября, после сообщений о его лечении от рака простаты. Бывший президент США посетил вечернюю мессу в римско-католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне, которую регулярно посещает на протяжении десятилетий.

Байдена сфотографировали после часового богослужения. Он медленно шел и держался за женщину, которая его поддерживала.



Джо Байден впервые за долгое время появился на публике / Фото Mr Owl для NY Post

Политик был в костюме и несколько минут общался с прихожанами, после чего покинул храм. На богослужении экс-президент США был без своей жены Джилл Байден.

С тех пор как Байден покинул Белый дом в январе, он редко появляется на публике – в основном по медицинским причинам или короткие официальные выходы.

Как выглядит Джо Байден сейчас / Фото Mr Owl для NY Post

Несмотря на лечение, команда экс-президента США сообщила, что политик планирует в ближайшее время посетить два мероприятия: церемонию награждения в Бостоне и благотворительный вечер Демократической партии в Небраске.

Что известно о здоровье экс-президента США?