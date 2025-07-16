Мера Стамбула засудили до року й восьми місяців

Мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого вважають головним конкурентом президента Ердогана, засудили до майже двох років ув’язнення. Його вирок уже викликав масштабні протести у місті.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. У середу, 16 липня, турецький суд визнав мера Стамбула Екрема Імамоглу винним у "погрозах" головному прокурору міста та призначив йому покарання – один рік і вісім місяців ув’язнення.

Читайте також Наступний саміт НАТО відбудеться в липні 2026 року в Анкарі, – Ердоган

У Туреччині засудили мера Стамбула

Попри вирок, Імамоглу поки що залишається на посаді, оскільки рішення не набуде чинності до завершення всіх процедур оскарження. Зазвичай у Туреччині покарання до двох років замінюють на штрафи, однак на мера чекає ще низка судових процесів, що потенційно можуть призвести до заборони займатися політичною діяльністю.

Екрем Імамоглу вважається одним із головних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана, який керує країною вже понад два десятиліття. Наступні президентські вибори в Туреччині заплановані на 2028 рік, проте існує ймовірність, що їх можуть провести раніше.

Вирок Імамоглу вже спровокував наймасштабніші антиурядові протести в країні за останні роки: щоночі біля мерії Стамбула збираються тисячі людей, між протестувальниками та поліцією неодноразово виникали сутички.

Ця справа – лише одна з низки звинувачень проти мера Стамбула. Зокрема, у червні Імамоглу та його адвокати бойкотували судове засідання, заявивши, що зміна місця проведення засідання була незаконною. Усе це посилює напруження між владою та опозицією напередодні нових виборчих перегонів.